Опубликован список пострадавших при крушении спидбота на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета предоставила журналистам список пассажиров спидбота Thanathip Marine 555, получивших травмы и поступивших в больницы. Список, как следует из пояснения, составлен по состоянию на 18 мая. «Новости Пхукета» публикуют информацию, но предупреждают о возможных неточностях. Пожалуйста, в случае вопросов связывайтесь с официальными лицами Пхукета или консульствами своих стран для уточнения информации.

Новости Пхукета

18 Мая 2023, 03:07 PM

Более 30 человек были доставлены в больницы после крушения спидбота на Пхукете. Почти все пострадавшие являются гражданами России и Казахстана. Фото: Phuket Tourist Police