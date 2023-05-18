Опубликован список пострадавших при крушении спидбота на Пхукете

Имена и фамилии списке, который «Новости Пхукета» получили от туристической полиции, приведены латиницей, причем данные изначально фиксировались разными людьми в разных больницах и, не исключено, что на слух. Также известно, что некоторые из пациентов были переведены из одних медицинских учреждений в другие.
Редакция «Новостей Пхукета» публикует имена в обратной транскрипции/транслитерации и заранее приносит извинения за неизбежные неточности и ошибки.
Также обращаем внимание, что этот список турполициии расходится со списком пассажиров спидбота Thanathip Marine 555, который журналисты получили от официальных лиц на пирсе сразу после крушения спидбота с туристами.
Не совпадает данный список и с тем, что сообщала о личностях пострадавших и пресс-служба администрации Пхукета вечером 17 марта. При наличии вопросов, связаться с туристической полицией можно по телефону +66 (0) 76 223 891.
Vachira Phuket Hospital. 10 человек:
- Вероника Новоярская. 10 лет. Украина.
- Айнур Нурболат. 30 лет. Казахстан.
- Владимир Шляпцев. 65 лет. Украина.
- Светлана Кичмеречриха. 57 лет. Украина.
- Татьяна Сергиенко. 61 год. Россия.
- Айгерим Жангнзиева. 28 лет. Казахстан.
- Татьяна Слешинская. 22 года. Россия.
- Сергей Мелешенко. 39 лет. Россия.
- Юлия Борисова. 32 года. Россия.
- Вирапхон Панкэнкла. 17 лет. Таиланд.
Mission Hospital. 5 человек:
- Вера Горшкова. Россия.
- Евгений Груздень. Россия.
- Маргарита Мерешенко. Россия.
- Руслан Хайруллин. Россия.
- Сатит Матчай. Таиланд.
Dibuk Hospital. 2 человека:
- Пуййи Джолай. 20 лет. Гонконг.
- Синьшен Дон. 27 лет. Китай.
Chalong Hospital. 9 человек:
- Людмила Войтенко. 30 лет. Россия.
- Анастасия Фрлова. 33 года. Россия.
- Коран [фамилия неразборчиво]. 35 лет. Казахстан.
- Асия Рахимова. 37 лет. Россия.
- Карина [фамилия отсутствует]. 30 лет. Россия.
- Матин Вольфганг Губер. 42 года. Австрия.
- Романа Васер. 40 лет. Австрия.
- Дмитрий Булычев. 37 лет. Россия.
- Артур Гришко. 29 лет. Россия.
Bangkok Hospital Siriroj. 5 человек:
- Анна Семенихина. 32 года. Россия.
- Антон Семенихин. 37 лет. Россия.
- Василий Нестеров. 29 лет. Россия.
- Константин Челыхин. 36 лет. Россия.
- Алина Сибгатуллина. 30 лет. Россия.
Bangkok Hospital Phuket. 2 человека:
- Яна Чарковская. 35 лет.
- Прапат Кунбат. 54 года.
Phuket Provincial Hospital. 2 человека:
- Яна Фатеркина. Россия.
- Денис Фатеркин. Россия.
Туристическая полиция указывает, что делом о крушении спидбота в полиции Чалонга занимается подполковник Прэн Сомрак. Телефон полицейского участка Чалонга +66 (0) 76 381 247. Телефон генерального консульства России на Пхукете +66 (0) 95 259 8081.