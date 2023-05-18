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Опубликован список пострадавших при крушении спидбота на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета предоставила журналистам список пассажиров спидбота Thanathip Marine 555, получивших травмы и поступивших в больницы. Список, как следует из пояснения, составлен по состоянию на 18 мая. «Новости Пхукета» публикуют информацию, но предупреждают о возможных неточностях. Пожалуйста, в случае вопросов связывайтесь с официальными лицами Пхукета или консульствами своих стран для уточнения информации.

Новости Пхукета

18 Мая 2023, 03:07 PM
Более 30 человек были доставлены в больницы после крушения спидбота на Пхукете. Почти все пострадавшие являются гражданами России и Казахстана. Фото: Phuket Tourist Police

Более 30 человек были доставлены в больницы после крушения спидбота на Пхукете. Почти все пострадавшие являются гражданами России и Казахстана. Фото: Phuket Tourist Police

Имена и фамилии списке, который «Новости Пхукета» получили от туристической полиции, приведены латиницей, причем данные изначально фиксировались разными людьми в разных больницах и, не исключено, что на слух. Также известно, что некоторые из пациентов были переведены из одних медицинских учреждений в другие.

Редакция «Новостей Пхукета» публикует имена в обратной транскрипции/транслитерации и заранее приносит извинения за неизбежные неточности и ошибки.

Также обращаем внимание, что этот список турполициии расходится со списком пассажиров спидбота Thanathip Marine 555, который журналисты получили от официальных лиц на пирсе сразу после крушения спидбота с туристами.

Не совпадает данный список и с тем, что сообщала о личностях пострадавших и пресс-служба администрации Пхукета вечером 17 марта. При наличии вопросов, связаться с туристической полицией можно по телефону +66 (0) 76 223 891.

Vachira Phuket Hospital. 10 человек:

  1. Вероника Новоярская. 10 лет. Украина.
  2. Айнур Нурболат. 30 лет. Казахстан.
  3. Владимир Шляпцев. 65 лет. Украина.
  4. Светлана Кичмеречриха. 57 лет. Украина.
  5. Татьяна Сергиенко. 61 год. Россия.
  6. Айгерим Жангнзиева. 28 лет. Казахстан.
  7. Татьяна Слешинская. 22 года. Россия.
  8. Сергей Мелешенко. 39 лет. Россия.
  9. Юлия Борисова. 32 года. Россия.
  10. Вирапхон Панкэнкла. 17 лет. Таиланд.

Mission Hospital. 5 человек:

  1. Вера Горшкова. Россия.
  2. Евгений Груздень. Россия.
  3. Маргарита Мерешенко. Россия.
  4. Руслан Хайруллин. Россия.
  5. Сатит Матчай. Таиланд.

Dibuk Hospital. 2 человека:

  1. Пуййи Джолай. 20 лет. Гонконг.
  2. Синьшен Дон. 27 лет. Китай.

Chalong Hospital. 9 человек:

  1. Людмила Войтенко. 30 лет. Россия.
  2. Анастасия Фрлова. 33 года. Россия.
  3. Коран [фамилия неразборчиво]. 35 лет. Казахстан.
  4. Асия Рахимова. 37 лет. Россия.
  5. Карина [фамилия отсутствует]. 30 лет. Россия.
  6. Матин Вольфганг Губер. 42 года. Австрия.
  7. Романа Васер. 40 лет. Австрия.
  8. Дмитрий Булычев. 37 лет. Россия.
  9. Артур Гришко. 29 лет. Россия.

Bangkok Hospital Siriroj. 5 человек:

  1. Анна Семенихина. 32 года. Россия.
  2. Антон Семенихин. 37 лет. Россия.
  3. Василий Нестеров. 29 лет. Россия.
  4. Константин Челыхин. 36 лет. Россия.
  5. Алина Сибгатуллина. 30 лет. Россия.

Bangkok Hospital Phuket. 2 человека:

  1. Яна Чарковская. 35 лет.
  2. Прапат Кунбат. 54 года.

Phuket Provincial Hospital. 2 человека:

  1. Яна Фатеркина. Россия.
  2. Денис Фатеркин. Россия.

Туристическая полиция указывает, что делом о крушении спидбота в полиции Чалонга занимается подполковник Прэн Сомрак. Телефон полицейского участка Чалонга +66 (0) 76 381 247. Телефон генерального консульства России на Пхукете +66 (0) 95 259 8081.

 

 

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