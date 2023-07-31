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Оптовый объем метамфетамина изъяли у двух жительниц Вичита

Полиция Вичита отчиталась об очередном резонансном аресте, проведенном в рамках начатой в июле кампании по борьбе с наркотиками. Ранее правоохранители говорили, что масштабная операция будет продолжаться до сентября включительно, то есть итоговые результаты должны быть подведены к началу высокого сезона. Однако и за первый месяц было минимум два перехвата крупных объемов метамфетамина, последний из которых полицейские осуществили 29 июля.

Новости Пхукета

31 Июля 2023, 11:52 AM
На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

На задержание двух женщин в Вичите отправились полицейские в гражданской одежде, вооруженные пистолетами-пулеметами Heckler & Koch. Фото: Wichit Police

Как следует из отчета полиции Вичита, две женщины – некая Ван (31 год) и некая Йа (21 год) были арестованы у офиса неназванной курьерской службы, куда приехали забирать партию наркотиков. Женщин ждала посылка, в которой содержались расфасованные по пакетам 40 тыс. метамфетаминовых таблеток (яба) и 2 кг наркотика в кристаллах (я-айс).

На фото с ареста можно увидеть оперативника в гражданской одежде, вооруженного пистолетом-пулеметом, но в сообщении официальных лиц не говорится, какие еще полицейские подразделения, кроме местной полиции Вичита, принимали участие в операции.

Женщины, оказавшиеся уроженками Пхаттхалунга и Прачуап-Кхири-Кхана, были доставлены в участок, где им предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью распространения. Ван и Йа заявили следователям, что сами не занимались, а лишь участвовали в доставке. Сейчас полиция ищет других членов группы.

Предыдущий резонансный арест был осуществлен пхукетской полицией за неделю до этого. В ходе операции 23 июля полицейские арестовали жителей Кату по имени Виравонг Нойчан (39 лет) и Булин Деча (31 год). У мужчины и женщины изъяли более 27,5 таблеток «ябы» и свыше 900 г наркотика в кристаллической форме.

 

 

 

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