Опрос: Тайцы не против третьего пола и поддерживают однополые браки

Большинство граждан Таиланда считают приемлемым пристутствие в своем кругу общения представителей третьего пола, как в стране называют трансгендеров-катоев. К такому результату пришли социологи Национального института администрации развития (NIDA) по итогам июньского соцопроса.

Новости Пхукета

13 Июня 2022, 09:00 AM

Акция в рамках Pride Month в Бангкоке. Фото: Wichan Charoenkiatpakul

Специалисты NIDA проводили опрос об отношении к трансгендерам с 8 по 10 июня методом телефонных интервью. Опрошены были 1310 человек в возрасте 15 лет и старше, выборка включала респондентов с разным уровнем образования и с разными видами занятий по всей страны, сообщает Bangkok Post.

На вопрос о том, приемлем ли для них трансгендерный человек в качестве друга или коллеги, 92,82% респондентов ответили положительно, отрицательный ответ дали 7,18%. Схожий результат бы получен и по вопросу, приемлем ли трансгендер в качестве члена семьи – 90,61% сказали «да», тогда как 9,31% сказали «нет» (0,08% затруднились ответить).

Также социологи поинтересовались у опрашиваемых, стоит ли разрешить трансгендерным персонам менять приставку к имени, такую как «мистер» или миссис. Положительно ответили 63,50%, отрицательно – 36,18%, затруднились что либо сказать – 0,23%.

У тех, кто поддержал идею смены варианта обращения дополнительно поинтересовались, в каких случаях это допустимо. В ответ 57,62% заявили, что в любых, а 42,38% сказали, что после операции по физической смены пола.

Также поддержали участники опроса и предложение о легализации однополых браков (соответствующий законопроект уже одобрен кабмином, но парламент еще не приступил к рассмотрению документа). Согласно данным NIDA, за легализацию гражданских союзов выступают 79,62% жителей Таиланда, против – 20,38%.

Также большинство тайцев одобрили идею добавить в различные стандартные анкеты третью опцию, кроме обычных «мужчина» и «женщина». Идею поддержали 77,63% респондентов, против высказались 22,14%, не определились 0,23%.