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Опрос: Прают Чан-Оча пользуется поддержкой большинства тайцев

Национальный институт администрации развития (NIDA) опубликовал результаты опроса об отношении тайцев к действующему премьер-министру.

Новости Пхукета

21 Августа 2017 10:50:49

Прают Чан-Оча на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита Россия-АСЕАН в мае прошлого года. Фото: Russia-Asean20.ru / Kremlin.ru
Прают Чан-Оча на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита Россия-АСЕАН в мае прошлого года. Фото: Russia-Asean20.ru / Kremlin.ru

В период с 17 по 15 августа институт NIDA опросил 1250 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, чтобы узнать их отношение к главе правительства Таиланда. Опрос проводился среди различных социальных групп по всей стране. Опрашиваемым задавались вопросы о том, как они оценивают и лично премьер-министра, и его деятельность на посту главы правительства, пишет Bangkok Post. По всем позициям, как утверждает NIDA, генерал Прают Чан-Оча в настоящий момент пользуется поддержкой большей части населения Таиланда.

На ключевой вопрос о деятельности генерала Чан-Очи на посту премьера 30,16% респондентов ответили, что оценивают ее как очень хорошую. Еще 48,72% оценили работу генерала как хорошую, 1,76% как удовлетворительную, 12,16% как неудовлетворительную, 2% затруднились дать ответ на заданный вопрос.

Что касается личности премьер-министра, то 81,28% высказали мнение, что главой правительства движет желание работать на благо страны и людей. Другие 12,64% заявили, что генерал Чан-Оча стремится к тому, чтобы у власти остались он сам и возглавляемый им Национальный совет за мир и порядок.

В целом 65,84% респондентов охарактеризовали главу правительства как военного лидера, 17,12% назвали его лидером демократическим, 12,56% отметили у него черты обоих типов, а 4,48% затруднились с ответом. При этом 73% опрошенных заявили, что у генерала Чан-Очи есть возможность сила и воля решать проблемы страны, 18,56% заявили, что он не способен эффективно решать проблемы, а остальные дать однозначного ответа не смогли.

Что касается часто упоминаемой «решительности» премьер-министра, то наличие у него этого качества отметили 82,32% участников опроса, а отрицательно высказались 10,56%.

В ходе опроса 64,56% респондентов отметили прозрачность премьер-министра и готовность отчитываться за свои действия, тогда как 16,32% дали отрицательный ответ на эти вопросы (остальные снова воздержались или не дали четкого ответа).

Также респондентам был задан вопрос, действия кого из других министров они могли бы отметить как впечатляющие. В список попали три вице-премьера (Правит Вонгсувон, Виссану Кри-Нгам и Сомкид Джутусрипитак), министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун, министр внутренних дел Анупонг Паоджинда и министр социальной защиты Адун Сэнгсингкэу. Все они получили в районе 34-39% голосов.

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