Опрос: Пхукет готов к ограниченному приему туристов

Свыше 80% респондентов онлайн-опроса The Phuket News считают, что остров готов к ограниченному приему иностранных туристов в формате туристических пузырей.

Новости Пхукета

24 Августа 2020, 11:10 AM

Фото: The Phuket News

Онлайн-опрос был запущен на сайте The Phuket News 16 августа и продолжался одну неделю. За это время в голосовании приняли участие свыше 1,2 тыс. респондентов, при этом 38% участников представились тайскими гражданами. Еще 34% заявили, что являются экспатами из-за рубежа, а 27% назвали себя зарубежными посетителями Пхукета.

Подавляющее большинство участников опроса (82%) заявили, что остров готов к приему иностранных туристов. 63% выбрали вариант ответа «Да. Давайте начинать, мы не можем прятаться от COVID-19 вечно». Еще 19% выбрали опцию «Да. Но только при наличии утвержденных процедур проверки и мер безопасности в отелях и туристических заведениях».

О том, что Пхукет не готов к приему туристов в общей сложности заявили 18% респондентов. 4% выбрали вариант «Нет. Нужно сделать еще больше, чтобы обеспечить защиту Пхукета от рисков, связанных с туристами из-за рубежа». Еще 14% проголосовали за опцию «Нет. Сейчас риск открытия для туристов слишком велик».eat.”

Напомним, на прошлой неделе министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн объявил о том, что Пхукет может начать ограниченный прием иностранных туристов в с 1 октября. Согласно плану, для прибывающих иностранцев будут выделены отдельные зоны, где они смогут проводить время до истечения 14-дневного карантинного срока, после чего смогут ездить по всему острову. Для поездок в другие провинции страны будет требоваться 21-дневный карантин.

Ожидается, что в начале сентября на Пхукет прибудет делегация официальных лиц из Бангкока, которые оценят готовность острова к приему иностранцев. Также в сентябре планируется провести пробный прием малых групп иностранцев для практической отработки мер санитарно-эпидемиологического контроля.

При этом не решенным остается вопрос с авиасообщением. Согласно последнему заявлению Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ), запрет на коммерческие авиаперевозки будет снят только после стабилизации ситуации в мире.







