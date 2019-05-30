Опрос: Нужно ли изменить схему движения по тоннелю в Чалонге?

По словам шефа пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомвонг Лоханута, ширина полос составляет по 3,5 м, что соответствует международным стандартам. Как заяверяет господин Лоханут, это позволит разъезжаться в тоннеле даже крупногабаритному транспорту, такому как туристические автобусы.
Впрочем, в социальных сетях активно высказываются опасения, что текущая схема движения может привести к значительному числу аварий. В единственном пхукетском тоннеле с двусторонним движением (у Central Festival) полосы разделены бетонными блоками, и они регулярно принимают на себя удары легковых и грузовых машин, которую иначе вылетели бы на «встречку».
При этом тоннель в Чалонге не только более протяженный, чем тоннель у Central Festival, но к тому же и не прямой (дорога внутри изгибается).
В связи со всем вышесказанным газета The Phuket News решила поинтересоваться мнением читателей о том, считают ли они предложенную схему движения безопасной или хотят ее изменения. Опрос проводится на английском языке, перевод вопроса и вариантов ответов можно найти ниже.
Вопрос:
- Что необходимо сделать с нынешней схемой организация движения, чтобы тоннель в Чалонге стал безопаснее?
Ответы:
- Сделать движение односторонним, только с севера на юг.
- Сделать движение односторонним, только с юга на север.
- Сделать движение односторонним, но с возможность изменения направления в зависимости от ситуации.
- Оставить движение двусторонним, но установить прочные барьеры на разделительной линии для предотвращения выезда транспорта на встречную полосу.
- Запретить въезд в тоннель туристическим автобусам и другому тяжелому, крупногабаритноу транспорту.
- Оставить все в нынешнем виде, тоннель и так безопасен.
Проголосовать можно на странице опроса. Там же можно оставить комментарий, если у вас есть альтернативное предложение по организации движения. Опрос будет продолжаться ровно неделю.