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Опрос: Нужно ли изменить схему движения по тоннелю в Чалонге?

В пятницу, 31 мая, пхукетский офис Департамента скоростных магистралей должен открыть движение по тоннелю в Чалонге. Согласно проекту, движение по тоннелю в Чалонге должно быть двусторонним – по одной полосе в каждом направлении. При этом полосы разграничены в настоящий момент лишь полуметровыми пластиковыми столбиками..

Новости Пхукета

31 Мая 2019, 09:05 AM
Фото: Таньялак Сакут

Фото: Таньялак Сакут

По словам шефа пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомвонг Лоханута, ширина полос составляет по 3,5 м, что соответствует международным стандартам. Как заяверяет господин Лоханут, это позволит разъезжаться в тоннеле даже крупногабаритному транспорту, такому как туристические автобусы.

Впрочем, в социальных сетях активно высказываются опасения, что текущая схема движения может привести к значительному числу аварий. В единственном пхукетском тоннеле с двусторонним движением (у Central Festival) полосы разделены бетонными блоками, и они регулярно принимают на себя удары легковых и грузовых машин, которую иначе вылетели бы на «встречку».

При этом тоннель в Чалонге не только более протяженный, чем тоннель у Central Festival, но к тому же и не прямой (дорога внутри изгибается).

В связи со всем вышесказанным газета The Phuket News решила поинтересоваться мнением читателей о том, считают ли они предложенную схему движения безопасной или хотят ее изменения. Опрос проводится на английском языке, перевод вопроса и вариантов ответов можно найти ниже.

Вопрос:

  • Что необходимо сделать с нынешней схемой организация движения, чтобы тоннель в Чалонге стал безопаснее?

Ответы:

  • Сделать движение односторонним, только с севера на юг.
  • Сделать движение односторонним, только с юга на север.
  • Сделать движение односторонним, но с возможность изменения направления в зависимости от ситуации.
  • Оставить движение двусторонним, но установить прочные барьеры на разделительной линии для предотвращения выезда транспорта на встречную полосу.
  • Запретить въезд в тоннель туристическим автобусам и другому тяжелому, крупногабаритноу транспорту.
  • Оставить все в нынешнем виде, тоннель и так безопасен.

Проголосовать можно на странице опроса. Там же можно оставить комментарий, если у вас есть альтернативное предложение по организации движения. Опрос будет продолжаться ровно неделю.

 

 

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