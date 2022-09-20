ОПРОС: Иностранцы высказались за работу заведений Бангла-Роуд до 4:00

Живущие и отдыхающие на Пхукете иностранцы в большинстве своем поддерживают идею о продлении разрешенных часов работы баров и клубов Бангла-Роуд до 4:00. Таковы результаты онлайн-опроса The Phuket News, проведенного по запросу министра туризма и спорта Пхипхата Ратчакитпракарна.

Новости Пхукета

20 Сентября 2022, 03:27 PM

Работники Бангла-Роуд встретили прибывшего в Патонг министра туризма Пхипхита Ратчакитпракарна с плакатами в поддержку продления разрешенных часов работы ночных заведений. Фото: PR Phuket

В ходе визита в Патонг в начале сентября министр Ратчакитпракарн обратился к СМИ с просьбой помочь выяснить отношение людей к идее продления разрешенных часов работы клубов и баров на Бангла-Роуд с текущих 2:00 до 4:00. Соответствующую инициативу давно лоббирует местный бизнес, но только на фоне коронавирусного кризиса у идеи появилась поддержка со стороны властей – в частности, министра туризма и спорта.

«Самое сложное – это внести поправки в законы, но если мы не начнем, то ничего и не произойдет. Поэтому нам нужно собрать воедино все установленные факты и обсудить их с премьер-министром, министром внутренних дел и министром здравоохранения», – заявил господин Ратчакитпракарн.

Под установленными фактами глава Минтуризма имел в виду, в том числе, и социологические опросы, о проведении которых попросил СМИ.

Опрос The Phuket News, проводившийся с 12 по 16 сентября, получился индикатором мнений иностранцев: 70% респондентов в не представились живущими на Пхукете иностранцами-экспатами, 26% – зарубежными гостями острова и только 4% – тайцами (хотя в других опросах газеты доля тайских респондентов обычно выше).

Опрос дал следующие результаты:

48,17% респондентов заявили, что в принципе поддерживают работу ночных заведений до 4:00, поскольку многие из них и так не закрываются в 2:00, а легализация уменьшит коррупционный потенциал.

работу ночных заведений до 4:00, поскольку многие из них и так не закрываются в 2:00, а легализация уменьшит коррупционный потенциал. 18,29% респондентов поддержали продление легальных часов работы, «но только для Бангла-Роуд в качестве специальной зоны», статус которой она, впрочем, имеет официально.

27,44% респондентов высказались против работы баров и клубов до 4:00, заявив, что и нынешние 2:00 – «это достаточно поздно».

работы баров и клубов до 4:00, заявив, что и нынешние 2:00 – «это достаточно поздно». 6,1% респондентов заявили, что их этот вопрос не волнует и какого-либо конкретного мнения по нему они не имеют.

По оценке президента Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравита Крыасомбата, дополнительные два часа работы должны дать барам и клубам Бангла-Роуд дополнительные 100 млн бат выручки в месяц. При этом господин Крыасомбат настаивает, что эти средства останутся циркулировать в местной экономике, что будет полезно для всего острова.

При этом ни президент РЕВА, и министр туризма Ратчакитпракарн не говорят о том, чтобы легализовать работу до 4:00 в масштабах всей страны: речь идет только о выделенных развлекательных зонах, ориентированных на туристов из-за рубежа.