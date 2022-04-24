Опрос: 85% тайцев хотят выбирать губернаторов

Большинство жителей Таиланда хотели бы, чтобы должности губернаторов провинций были выборными по всей стране, и уверены, что такие главы провинций будут делать на своем посту больше, чем назначаемые, свидетельствуют данные опроса Национального института администрации развития (NIDA).

Новости Пхукета

24 Апреля 2022, 03:51 PM

Тайцы хотят выборности губернаторов и уверены, что это будет лучше для провинций. Источник: NIDA