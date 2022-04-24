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Опрос: 85% тайцев хотят выбирать губернаторов

Большинство жителей Таиланда хотели бы, чтобы должности губернаторов провинций были выборными по всей стране, и уверены, что такие главы провинций будут делать на своем посту больше, чем назначаемые, свидетельствуют данные опроса Национального института администрации развития (NIDA).

Новости Пхукета

24 Апреля 2022, 03:51 PM
Тайцы хотят выборности губернаторов и уверены, что это будет лучше для провинций. Источник: NIDA

Тайцы хотят выборности губернаторов и уверены, что это будет лучше для провинций. Источник: NIDA

Как указывает Bangkok Post, опрос NIDA проводился с 18 по 20 апреля методом телефонных интервью. Организаторы получили ответы 1,32 тыс. человек в возрасте от 18 ле. Выборка была сбалансированной по уровню образования, доходам, месту проживания, роду занятий.

Сейчас во всех провинциях Таиланда губернаторов назначает Министерство внутренних дел, таким образом глава региона выступает скорее представителем центрального правительства, а не местных жителей. Исключением является Бангкок, где губернатора выбирают.

Задав вопрос о том, хотят ли жители провинций сами выбирать губернатора, NIDA получил следующие ответы.

  • 66,14% – да, очень;
  • 18,64% – да, умеренно;
  • 10,07% – нет, определенно;
  • 3,79% – нет, не особенно;
  • 1,36% – не заинтересованы.

На вопрос о том, будут ли избранные жителями губернаторы отличаться в отношении к провинции от назначенных, участники опроса ответили так:

  • 57,80% – да, отличия будут большими;
  • 27,05% – да, отличия будут умеренными;
  • 8,71% – нет, разницы не будет;
  • 5,91% – нет, разница будет незначительной;

0,53% – не уверены.

 

 

 

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