Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Операторы спидботов просят притормозить рост цен на топливо

Генеральный директор Nikorn Marine Group Виринтра Папакитйотсапхат обратилась к властям с призывом принять меры по сдерживанию роста цен на топливо для скоростных катеров, сообщила PR-служба администрации Пхукета.

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 03:12 AM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Соответствующее заявление госпожа Папакитйотсапхат, возглавляющая одного из крупнейших операторов морских экскурсий, сделала 10 марта. По словам гендиректора Nikorn Marine, рост цен на нефтепродукты нанес сильный удар по всей отрасли.

«Цены на бензин резко выросли, но мы не можем [в ответ] поднять цены на свои услуги. Если мы скорректируем цены, то никто из туристов нашими услугами вообще не будет пользоваться», – заявила госпожа Папакитйотсапхат.

«Наш бизнес в первую очередь полагается на наши катера. Рост мировых цен на нефть серьезно ударил по нам», – повторила она.

Госпожа Папакитйотсапхат отметила, что раньше (без указания, когда именно) топливо стоило в районе 20 бат за литр, «но сейчас цены удвоились, что вызвало рост затрат на ведение бизнеса».

«И это в то время, когда отрасль морского туризма уж страдает», – подчеркнула гендиректор Nikorn Marine.

Госпожа Папакитйотсапхат отметила, что у туристов в принципе сейчас меньше денег на расходы на отдыхе, однако ничего не сказала о количестве самих отдыхающих, притом что до сих пор полностью отсутствует такая целевая группа поклонников морских экскурсий как китайцы.

Глава Nikorn Maine попросила «правительство» с просьбой принять меры против дальнейшего повышения цен на топливо, чтобы уже принявшие удар операторы морского туризма могли продолжить работу.

В сообщении PR-службы пхукетской администрации не уточняется, к кому именно и каким образом обратилась госпожа Папакитйотсапхат.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд: Нейтралитет по российско-украинскому вопросу – в интересах страны
Таксисты и полиция вернули владельцу потерянный кошелек
На ярмарке Красного Креста разыграют золото на 300 тыс. бат
Власти Пхукета отрицают, что на острове не принимаются российские банковские карты
Российские карты Visa и MasterCard прекратили работать за рубежом
На Пхукете открыли колл-центр для помощи «застрявшим» туристам
На Пхукет отконвоировали танкер, команда которого потребовала сойти на берег
За три часа работы на Bypass Rd. полиция выявила два нарушения
Японец арестован за кражу золота в слитках в Бангкоке
Пхукет осваивает выращивание марихуаны для целей медицины
Более 7 тыс. россиян и украинцев ждут возможности покинуть Таиланд
Граница с Малайзией откроется для привитых в марте
Генконсульство РФ дало рекомендации по выезду из Таиланда
Генконсульство России продолжает выдачу писем для Иммиграционного бюро
Жителей Пхукета просят не заниматься самолечением от коронавируса

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
EPL predictions

 