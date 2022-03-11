Операторы спидботов просят притормозить рост цен на топливо

Генеральный директор Nikorn Marine Group Виринтра Папакитйотсапхат обратилась к властям с призывом принять меры по сдерживанию роста цен на топливо для скоростных катеров, сообщила PR-служба администрации Пхукета.

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 03:12 AM

Фото: PR Phuket

Соответствующее заявление госпожа Папакитйотсапхат, возглавляющая одного из крупнейших операторов морских экскурсий, сделала 10 марта. По словам гендиректора Nikorn Marine, рост цен на нефтепродукты нанес сильный удар по всей отрасли.

«Цены на бензин резко выросли, но мы не можем [в ответ] поднять цены на свои услуги. Если мы скорректируем цены, то никто из туристов нашими услугами вообще не будет пользоваться», – заявила госпожа Папакитйотсапхат.

«Наш бизнес в первую очередь полагается на наши катера. Рост мировых цен на нефть серьезно ударил по нам», – повторила она.

Госпожа Папакитйотсапхат отметила, что раньше (без указания, когда именно) топливо стоило в районе 20 бат за литр, «но сейчас цены удвоились, что вызвало рост затрат на ведение бизнеса».

«И это в то время, когда отрасль морского туризма уж страдает», – подчеркнула гендиректор Nikorn Marine.

Госпожа Папакитйотсапхат отметила, что у туристов в принципе сейчас меньше денег на расходы на отдыхе, однако ничего не сказала о количестве самих отдыхающих, притом что до сих пор полностью отсутствует такая целевая группа поклонников морских экскурсий как китайцы.

Глава Nikorn Maine попросила «правительство» с просьбой принять меры против дальнейшего повышения цен на топливо, чтобы уже принявшие удар операторы морского туризма могли продолжить работу.

В сообщении PR-службы пхукетской администрации не уточняется, к кому именно и каким образом обратилась госпожа Папакитйотсапхат.