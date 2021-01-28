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Операторов турбизнеса на Пхукете обвиняют в мошенничестве в рамках программы «Путешествуем вместе»

В ходе расследования дела о мошенничестве в рамках национальной программы по стимулированию внутреннего туризма «Путешествуем вместе» прошли аресты и на Пхукете. Всего, как сообщает государственное агентство MCOT, на острове были задержаны 14 человек, включая трех владельцев местных отелей.

Новости Пхукета

28 Января 2021, 11:01 AM
Глава тайской полиции Суват Джангйодсук. Фото: MCOT

Глава тайской полиции Суват Джангйодсук. Фото: MCOT

О прошедших задержаниях сообщил на пресс-конференции 27 января глава тайской полиции Суват Джангйодсук.

Генерал Джангйодсук отдельно упомянул отель Thara Patong Beach Resort & Spa. Остальные обвиняемые в мошенничестве отели названы не были. Известно лишь, что в списке фигурируют несколько «магазинов», а также физические лица, помогавшие мошенническим образом реализовывать государственные субсидии без реальных бронирований отдыха.

Генерал Джангйодсук привел ряд конкретных примеров мошенничества, среди которых, в частности, значится завышение стоимости отельных номеров (чтобы получить максимум субсидируемых государством денег), фиктивное бронирование этих номеров туристами, принуждение реальных туристов к реализации государственных ваучеров только в определенных ресторанах и магазинах.

Также, согласно заявлению полиции, операторы турбизнеса целенаправленно искали лиц, имеющих возможность получить субсидии на отдых, после чего за некоторую сумму денег вовлекали их в мошенническую схему. Среди прочего субсидированное проживание в отелях перепродавалось третьим лицам.



 

 

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