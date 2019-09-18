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Операторов морского транспорта предостерегли о сложных метеоусловиях

Метеорологический департамент Таиланд (TMD) и Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) предупредили операторов морских судов о сложных метеоусловиях в Андаманском море и прибрежных провинциях.

Новости Пхукета

18 Сентября 2019, 12:04 PM
Радар TMD по состоянию на 5:00 утра среды, 18 сентября. Фото: TMD

Радар TMD по состоянию на 5:00 утра среды, 18 сентября. Фото: TMD

Метеорологического предупреждения в связи с обрушившимися на андаманское побережье дождями пока не выпущено, но и TMD и DDPM сегодня напомнили капитанам морских судов о том, что осуществлять навигацию необходимо с осторожностью, а маломерные суда должны оставаться в штормовую погоду на берегу.

Как следует из сообщения TMD, опубликованного сегодня утром, сегодня и завтра высота волн в Андаманском море и Сиамском заливе может достигать 2-3 м и превышать 3 м во время штормов.

«Все суда должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать зон сильных осадков, маломерные суда должны оставаться на берегу вплоть до 19 сентября включительно», – говорится в сообщении TMD.

«Высота волн в Андаманском море, вероятно, будет достигать 3 м и больше в зонах сильных дождей. Операторам морских судов рекомендовано проявлять осторожность, капитаны морских судов должны воздерживаться от выхода в море пока не пройдет шторм, 19 сентября», – отмечается в сообщении DDPM.

Синоптики ожидают улучшения погодных условий к выходным. Сегодня дожди прогнозируются на 60% территории Пхукета, в выходные – на 40%.

 

 

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