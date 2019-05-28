Операторам туристических судов пообещали улучшенные уведомления о погоде

Базирующийся на Пхукете региональный офис Управления туристического бизнеса и регистрации гидов (TGBRO) услышал жалобы местных турагентств на отказы туристов от морских экскурсий в связи с метеорологическими предупреждениями синоптиков, которые зачастую оказываются слишком общими и не всегда релевантными.

Таньялак Сакут

28 Мая 2019, 12:11 PM

Фото: Guide Janny / Nikorn Marine Phuket

Как заявил «Новостям Пхукета» глава офиса Атипонг Сэнгслип, в июне его сотрудники начнут рассылку собственных рекомендаций для туристического бизнеса, которые будут более актуальными, чем предупреждения Метеорологического департамента Таиланда (TMD).

Поводом для жалоб в TGBRO, в частности, послужили опубликованные на прошлой неделе метеорологические предупреждения TMD и Морского департамента, согласно которым с 23 по 29 мая на Пхукете ожидалась штормовая погода, и маломерным судам предписывалось оставаться на берегу. При этом в течение больше части указанного периода погода в заливе Пханг-Нга была достаточно хорошей, для выхода спидботов в море. В частности, ничто не помешало дайверам-волонтерам провести двухдневный подводный субботник у остров Майтон и Хэ, а военным дайверам и официальным лицам – отправиться к острову Рача-Ной и исследовать найденную на дне старинную пушку.

«Мы понимаем, что туристический бизнес ощутил определенный эффект от недавних метеорологических предупреждений и предупреждений для операторов морских судов. В своих жалобах представители турбизнеса указывали, что отказов от экскурсий было слишком много, даже несмотря на то, что операторы по максимуму пытались корректировать свои графики, чтобы удержать клиентов. По данной причине в июне мы начнем рассылку собственных уведомлений, нацеленных именно на туристический бизнес», – заявил господин Сэнгсилп.

Глава регионального офиса TGBRO пояснил, что при подготовке рассылок его ведомство будет принимать во внимание и рекомендации TMD, и данные погодных радаров, и другую информацию.

«Информация будет надежной. Также в рассылку будет включаться дополнительная информация о том, какие именно суда могут продолжать работу в данных погодных условиях, и о том, в каких именно местах акватории ожидаются неблагоприятные погодные условия», – рассказал господин Сэнгсилп.

«Это должно помочь избежать путаницы, возникающей у операторов туристического бизнеса при получении предупреждений от других государственных ведомств. Туристическому бизнесу будет достаточно просто полагаться на наши уведомления, ничего более сложного требоваться не будет», – добавил он.

Одновременно господин Сэнгсилп подчеркнул, что безопасность туристов на морских экскурсиях должна оставаться приоритетом.

«Вся отрасль должна уделять первоочередное внимание безопасности туристов. Мы не хотим рисковать чьими-либо жизнями. Все должны помнить, что случилось с «Фениксом». Туристическому бизнесу необходимо избегать опасных ситуаций», – заявил господин Сэнгсилп, имея в виду прошлогоднее кораблекрушение, унесшее жизни 47 человек.