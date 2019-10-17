Операторам аквабайков напомнили о безопасности туристов

Глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг обратился к операторам аквабайков с напоминанием о том, что водные мотоциклы могут представлять угрозу для купающихся туристов, и призвал управляющих ими лиц помнить о безопасности и не совершать маневров вблизи людей.

Новости Пхукета

17 Октября 2019, 10:03 AM

Фото: Phang Nga Marine Office

Предупреждение для операторов аквабайков было озвучено после того, как в сети появилось видео с мужчинами на водном мотоцикле, которые на высокой скорости подлетают к группе туристов, делают несколько кругов вокруг них, после чего удаляются. Героями видео оказались тайский сотрудник проката аквабайков и отдыхающий из Китая, которого он катал. Произошел инцидент на прошлой неделе у острова Кхай-Нок в провинции Пханг-Нга.

«Я связался с главами всех объединений прокатов аквабайков на Пхукете и призвал их к тому, чтобы все зарегистрированные в провинции 286 владельцев аквабайков соблюдали правила, управляли техникой безопасно и не эксплуатировали ее вблизи людей», – заверил корреспондента The Phuket News господин Читчертвонг.

Также он предупредил об ответственности за эксплуатацию незарегистрированных аквабайков. За данное нарушение законом предусмотрено до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

«Второго предупреждения не будет. Если кто-то из операторов аквабайков будет замечен за опасной эксплуатацией техники, его ждет штраф и отзыв лицензии на данный вид деятельности», – подчеркнул господин Читчертвонг.

Примечательно, что сотрудника проката из резонансного видео не привлекли к ответственности непосредственно за опасное маневрирование. Мужчину – некого Киаттивата Сринуана – оштрафовали лишь за управление водным транспортом без действующей лицензии (по тайскому законодательству для управления аквабайком требуется лицензия рулевого второго класса, такая же как для моторных катеров-спидботов).

Сумма штрафа, выписанного офисом Морского департамента по провинции Пханг-Нга составила 2 тыс. бат. Также мужчина будет привлечен к ответственности через полицию и суд. Максимальное предусмотренное законом наказание – до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Кроме того, сам аквабайк, которым управлял Киаттиват Сринуан, оказался незарегистрированным. В связи с этим владелец водного мотоцикла Сомпонг Хасат был оштрафован на 10 тыс. бат.

Согласно заявлению главы отделения Морского департамента по провинции Пханг-Нга Начапонга Пранита, господин Сринуан объяснил свои действия тем, что совершить опасный маневр его попросил сам турист-пассажир, который хотел, чтобы его сфотографировали друзья.

«Он просто хотел произвести впечатление на отдыхающего. Сейчас же он понимает, что сделал опасную вещь и мог причинить вред другим туристам», – заявил глава офиса Морского департамента в провинции Пханг-Нга.

Отметим, что требование о наличии лицензии рулевого второго класса для управления водными мотоциклами распространяется и на туристов. Однако едва ли многие прокатчики водной техники сообщают иностранцам о предусмотренных законом тюремном сроке и штрафе за управление аквабайком без лицензии.