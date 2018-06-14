Опасный сезон: Главные пляжные угрозы на Пхукете

«Новости Пхукета» возвращаются к циклу материалов о безопасности на воде и главных угрозах на пхукетских пляжах.

16 Июня 2018 12:00:00

На Пхукете начался очередной сезон юго-западных муссонов, главными спутниками которого являются не столько дожди, сколько волны и отбойные течения на пляжах западного побережья. При этом в мае международная ассоциация лайфгардов ISLA была вынуждена констатировать, что работа пляжных спасателей на острове оставляет желать лучшего, так что спасение утопающих в буквальном смысле становится делом самих утопающих. В связи с этим «Новости Пхукета» возвращаются к циклу материалов о безопасности на воде.

В этой публикации речь пойдет о главных пляжных угрозах, которые в свое время выделил доктор Роб Брендер из австралийского Университета Нового Южного Уэльса (UNSW). Материал подготовлен на основе уже публиковавшейся ранее статьи «Новостей Пхукета» и The Phuket News.

Течения

Первым пунктом в списке опасностей на пхукетских пляжах всегда идут отбойные течения, известные по-английски как Rip Current или просто Rip.

Rip Current – это мощное течение, направленное под прямым углом от берега к морю. По сути оно представляет собой узкий «канал», по которому вода мощным потоком возвращается от побережья в океан, разрезая линию волн. Купальщика должно настораживать любое нарушение картины прибоя: слишком спокойный участок среди пенных валов, измененный цвет воды, уносимый потоком пляжный песок и мусор.

Если вы попали в отбойное течение, то прежде всего необходимо успокоиться. Рип не утянет пловца под воду, попавшие в него люди гибнут из-за того, что пытаются плыть против потока, в результате чего выбиваются из сил и тонут. Чтобы вырваться из рипа необходимо плыть перпендикулярно ему, двигаясь вдоль берега, пока не почувствуете, что течение ослабевает. После этого можно повернуть к пляжу и продолжить движение к нему под углом.

Если на берегу присутствуют другие люди, то поднятая вверх рука даст им понять, что вы в беде: все спасатели, серферы и моряки знают этот знак.

Волны

Как бы это ни было очевидно, но волны – не менее опасная угроза для купальщика. В отличие от течений, волны хорошо заметны, но это не умаляет опасности. Особую угрозу представляют два типа волн, которые австралийцы прозвали «дамперами» и «сникерами». Как и в случае с отбойными течениями, главный секрет безопасности – вовремя заметить угрозу.

Дампер – это мощная волна с высоким гребнем, с силой обрушивающаяся вниз. Именно эти волны являются основной причиной травм позвоночника у австралийских серферов. Если вас подхватил «дампер», выставьте руки вперед, чтобы застраховаться при падении и не удариться о песок спиной и головой. Когда волна уйдет, сперва восстановите баланс и сориентируйтесь, а уже потом выбирайтесь из воды.

Сникер – это неожиданная волна, которая прокатывается по пляжу гораздо дальше, чем остальные, и может сбить человека с ног в, казалось бы, безопасном месте. Главный совет в данном случае – никогда не поворачиваться к морю спиной, особенно когда выходите из воды или стоите на скольких прибрежных скалах. Также крайне важно следить за детьми, играющими на песке у линии прибоя.

Скалы

Каждый год на Пхукете гибнут люди, забирающиеся на прибрежных скалы для эффектного селфи. Как правило, поверхность скал довольно скользкая, а волны, как говорилось выше, время от времени захлестывают безопасные участки. При этом выбраться из воды на скальный берег очень трудно или вообще невозможно.

К скалам применимы те же рекомендации, что и к волнам: постоянно соблюдайте осторожность и никогда не поворачивайтесь к океану спиной. Что же касается ныряния с камней, то здесь рекомендация еще банальней: просто не делайте этого.

Морская фауна

Вместе с юго-западными муссонами на Пхукет приходят и португальские кораблики (Portuguese Man-of-War), морские сифонофоры, яд которых вызывает сильное жжение. В случае контакта спасатели рекомендует аккуратно смыть стрекательные клетки с кожи теплой (или просто морской) водой и обратиться за медпомощью.

Проблема особо ядовитых медуз (в частности, кубомедуз) на Пхукете не стоит так остро, как в Сиамском заливе, однако столкнуться можно и с ними. Рекомендации в данном случае такие же – оперативно промыть пораженный участок и показаться врачу. Если на пляже дежурят спасатели, то они точно знают, что делать.

При этом стоит помнить, что с медузой и корабликом можно столкнуться не только в воде, но и на берегу, куда морских созданий выносит волнами.