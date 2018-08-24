Опасно! DDPM и ISLA предупреждили купальщиков о волнах и течениях на море

Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) и организация пляжных спасателей ISLA выпустили предупреждения об опасности купания на пляжах андаманского побережья Таиланда.

24 Августа 2018 12:32:19

Фото: DDPM

Предупреждение DDPM об опасности купания в Андаманском море было опубликовано в четверг, 23 июля, однако вся информация в нем ограничивается сроком действия предупреждения (23-27 августа) и перечислением провинций, жителям и гостям которых стоит быть осторожными на пляжах. В список вошли провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.

Следом, 24 августа, было опубликовано более детальное предупреждение ISLA на ближайшие 48-72 часа (пятница-воскресенье). В эти дни на пляжах Пхукета отдыхающие могут столкнуться с такими угрозами как:

Высокие волны;

Мощные отбойные течения;

Внезапно образующиеся отбойные течение;

Опасный мусор на пляже.

«80% случаев гибели людей на пляжах Пхукета связаны с отбойными течениями, причем большинство случаев происходят в солнечную погоду», – подчеркнула ISLA и отдельно отметила, что волны и течения представляют угрозу и в том случае, если человек находится в воде по пояс.

«Посетители пляжей должны купаться исключительно в выделенных зонах, отмеченных красно-желтыми флагами. Если таких зон нет, отдыхающим строго рекомендуется не заходить в воду вовсе, особенно в тех местах, где установлены красные флаги», – говорится в предупреждении ISLA.