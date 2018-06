Онлайн-опрос: Пхукет за легализацию марихуаны Большинство участников онлайн-опроса, проведенного газетой The Phuket News, высказались за легализацию или декриминализацию марихуаны. Новости Пхукета 4 Июня 2018 12:00:38 Согласно текущему тайскому законодательству, выращивание марихуаны в Таиланде разрешено «в медицинских целях», однако даже тестировать соответствующие препараты на людях по-прежнему запрещено, не говоря об их употреблении в каком-либо виде. Громкой новостью последних недель стало то, что использование марихуаны в медицинских целях поддержал Совет по контролю за оборотом наркотиков (ONCB), но юридического статусах каннабиса в Таиланде это не изменило. Нелегальный оборот марихуаны, как и прежде, карается тюрьмой. На фоне очередного витка дискуссии о статусе марихуаны в Таиланде редакция The Phuket News провела онлайн-опрос, в котором предложила ответить читателям на простой вопрос: «Должна ли марихуана быть легализована?» Ровно 50% читателей The Phuket News высказались за полную легализацию марихуаны и отказ от регулирования ее оборота. Еще 38% высказались за декриминализацию марихуаны при жестком регулировании по образцу Амстердама и ряда других мест. Противники легализации марихуаны в онлайн-опросе остались в меньшинстве: 6% респондентов заявили, что допускают легализацию только для применения в медицинских целей, еще 6% проголосовали против легализации в любой форме.