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OneTwoTrip: Интерес к билетам в Таиланд из России вырос на 20% после заявления Мишустина

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip зафиксировал резкий рост интереса к полетам за рубеж из России на фоне новости об отмене Москвой коронавирусных ограничений на авиасообщение.

Новости Пхукета

9 Апреля 2022, 02:25 PM
Объявление о снятии Россией коронавирусных ограничений в сфере авиасообщения вызвало всплеск интереса к билетам за рубеж. Фото: Harley photo / Wikimedia Coomons

Объявление о снятии Россией коронавирусных ограничений в сфере авиасообщения вызвало всплеск интереса к билетам за рубеж. Фото: Harley photo / Wikimedia Coomons

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снятии эпидемиологических ограничений в сфере воздушных перевозок 4 апреля. В этот же день OneTwoTrip зафиксировал резкий всплеск числа запросов на билеты за границу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы сервиса Елену Шелехову.

«По данным поисковых запросов, совершенных 4 апреля клиентами сервиса на фоне новости об отмене COVID-ограничений на полеты в ряд стран, практически по всем направлениям наблюдается рост интереса – от 5% до 350% в сравнении со среднедневным показателем на неделе с 28 марта по 3 апреля», – цитирует Шелехову агентство.

По словам главы пресс-службы OneTwoTrip, интерес к билетам в Таиланд вырос на 20%, во Вьетнам – на 32%, на Филиппины – на 55%, на Мальдивы – на 22%, в Турцию – на 18%, в Израиль – на 56%.

Еще более внушительный скачок был зафиксирован на ряде «экзотических» направлений. Так запросы по Фиджи выросли на 290%, по Зимбабве – на 260%, на Ямайку и в Мадагаска – на 220%.

Ограничения на авиасообщение с 52 дружественными странами были сняты с 9 апреля, но сами перевозки большинство компаний пока не осуществляют. В частности, добраться до Таиланда из России сейчас можно только рейсами нескольких зарубежных компаний с пересадками. Российские авиаперевозчики, такие как «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и другие, полетов не осуществляют.

 

 

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