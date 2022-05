One Phuket приглашает на концерт Lean on Me Live Fest 2 и ярмарку в Boat Lagoon

Благотворительная инициатива One Phuket анонсировала проведение второго концерта Lean on Me в Boat Lagoon 18 июня. Но это еще не все, мероприятие пройдет в рамках большой ярмарки для всех возрастов.

Новости Пхукета

Lean on Me Live Fest 2

Если вы, как и мы, переживали разгар пандемии на острове, то помните музыкальный клип на песню Lean on Me, сделанный местными музыкантами в дни самых жестких локдаунов. Через год был одноименный концерт в Blue Tree Phuket, который, как тогда казалось, предвещал открытие Пхукета для туристов, но все пошло так, как оно пошло – медленно и неспешно. И вот, еще спустя, Lean on Me возвращается, чтобы знаменовать вторую попытку открытия Пхукета. И будем надеяться, что третьей не понравится. В то, что жизнь обязана вернуться на остров, верим мы все, включая благотворительную инициативу One Phuket, которая и проводила первый Lean on Me, стремясь собрать средства для нуждающихся.

В субботу, 18 июня, One Phuket будет проводить сразу два мероприятия в White House на территории марины Boat Lagoon. Оба события будут направлены на поддержку ответственного и утойчивого развития Пхукета, а собранные средства организаторы передадут через One Phuket благотворительным фондам и инициативам.

Первым событием станет ярмарка One Phuket Sustainability Fair, которая откроется в 11 утра и будет работать весь день. Это коллаборация Sustainable Maikhao Foundation, Phuket SWAP, Phuket Academy of Performing Arts, Phuket Boat Lagoon Marina и отдельных членов One Phuket. Организаторы обещают эко-рынок, обмен вещами в формате своп-шоп и множество киосков с едой. Участие в мероприятии – в обмен на пожертвование в 200 бат со взрослого и 50 бат с ребенка до 12 лет. Деньги, как уже говорилось, собираются для фондов, помогающих нуждающимся. Свое участие в ярмарке уже подтвердили различные компании , практикующие ответственный бизнес, а также благотворительные организации, школы, арт-студии и так далее. Посетители смогут ознакомиться с их продукцией и услугами, а также принять участие в мастер-классах и поучаствовать в дискуссиях.

В рамках ярмарки среди школьников и школьниц проводится конкурс творчества One Phuket Sustainable Art Contest, участие в котором могут принять как индивидуальные художники, так и коллективы. В групповом зачете нужно создать композицию или арт-объект из океанского мусора, в индивидуальном выбор сил и средств не ограничен. Оценка работ участников членами жюри начнется в 13:00, лучшие работы будут проданы на аукционе, собранные средства также пойдут на благотворительность. Сбор за участие в конкурсе – 100 бат с человека или 500 бат с коллектива. Регистрация на участие закрывается 20 мая, связаться с организаторами можно через страницу One Phuket в Facebook.

Также на ярмарке 18 июня планируются различные развлечения для детей. В частности, организаторы уже сказали, что планируют оборудовать скейт-парк, но это далеко не все.

Теперь к концерту. Lean On Me Live Fest 2 будет проходить в кондиционированном павильоне White House, начало в 15:00. Как и в первый раз, на одной сцене соберутся 12 музыкальных коллективов Пхукета, а все оборудование – звук, свет, декорации – любезно предоставит MM Productions.

Концерт откроют молодые во всех смыслах коллективы The Ozone Kids Band, Senior Citizens и Midnight Pickles. Затем появятся знакомые лица, такие как February Cherry (Hard Rock Café), Rockin’ Angels (Rockin’ Angels Blues Bar), The Naughties (Coconut Bar Rawai), Gypsy Sun (Michael Angelo’s Bar), Moody Paul, Колин Хилл, The FUZZtonez, Curious Itch и Dark Fiber.

Контакты

Эко-маркет и своп-шоп. Сара. Эл. почта: phuketswapshop@gmail.com

Участие в выставке и мероприятиях. Синтия. Эл. почта: cynthia@projectfiasco.com

Творческий конкурс Sustainable Art Contest. Мишель. Эл. почта: sustainablemaikhao@gmail.com