Омикрон нанес удар по индивидуальному потреблению

Потребительская активность жителей Таиланда замедлилась в январе на фоне распространения штата омикрон, однако в сравнении с показателями января 2021 года наблюдается рост. Об этом заявило Управление фискальной политики страны.

Партнерский материал

28 Февраля 2022, 09:00 AM

Фото: Bangkok Post

Индекс потребительской уверенности на итогам января составил 44,8 пункта, тогда как в декабре 2021 года он был равен 46, 2. Сбор налога на добавленную стоимость, напрямую отражающего частное потребление, упал по сравнению с декабрем на 9,2%, хотя и вырос на 17,4% год к году.

Покупки мотоциклов в январе упали на 9,9% месяц к месяцу (при росте на 7,2% год к году), покупки легковых автомобилей сократились на 14,3% месяц к месяцу (при росте на 45,1% год к году).

Продажи коммерческих автомобилей, косвенно свидетельствующие о частной инвестиционной активности, упали на 18% месяц к месяцу (при росте на 17,9% год к году). При этом продажи цемента выросли на 2,5% и 2,6% соответственно. Сборы за передачу права собственности на недвижимость упали на 2,4% месяц к месяцу и выросли на 3,9% год к году. Общая инфляция в январе составила 3,23%, базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) – 0,52%, отношение долга к ВВП – 59,6%.