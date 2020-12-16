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Омбудсмен проинспектировал смарт-пирс в Ао-По

Общенациональный омбудсмен Виддхават Раджатанун нанес визит на Пхукет и ознакомился с запущенной в Ао-По системой умного пирса (смарт-пирса), предназначенной для повышения безопасности морского транспорта.

Новости Пхукета

16 Декабря 2020, 06:01 PM
Общенациональный омбудсмен Виддхават Раджатанун проинспектировал Ао-По. Фото: Phuket PR

Общенациональный омбудсмен Виддхават Раджатанун проинспектировал Ао-По. Фото: Phuket PR

Отставной генерал Раджатанун пояснил, что проведение подобных инспекций предусмотрено статьей 32 Закона об омбудсмене. В частности, в зону его ответственности входит «разрешение системных проблем в сфере безопасности на воде».

Господин Раджатанун напомнил о произошедшем в 2018 году кораблекрушении туристического судна «Феникс». В результате инцидента погибли 46 китайских туристов, также он негативно сказался «на туристическом имидже Таиланда и экономике в целом», поскольку спровоцировал падение турпотока из Китая.

Омбудсмен добавил, что с тех пор неоднократно получал информацию о проблемах в разных частях провинции и предлагал решения. Одним из них стала технология смарт-пирса, для реализации которой в пилотном формате были выбраны Пхукет и Пханг-Нга, являющиеся одними из ключевых направлений морского туризма и «ежегодно привлекающие миллионы отдыхающих».

В частности, в Ао-По была введена новая система регистрации пассажиров и членов экипажей морских судов с электронной системой сканирования документов и распознавания лиц перед посадкой на борт. Кроме того, на пирсе была внедрена технология контроля у пассажиров температуры тела, связанная с индивидуальными браслетами.

«Эти браслеты также имеют функцию контроля температуры тела и пульса», – добавил господин Раджатанун.

Также омбудсмен отметил налаженный обмен информацией между ведомствами, занимающимися безопасностью на морском транспорте «для более эффективной помощи жертвам происшествий на воде».

Господин Раджатанун выразил благодарность всем организациям, вовлеченным в модернизацию пирса в Ао-По. Кроме того, генерал не преминул упомянуть первый электрический паром, который сейчас тестируют в Ао-По. По словам господина Раджатануна, в будущем флот подобных судов будет увеличиваться.

Омбудсмен выразил надежду, что после открытия страны для туризма внедренные в Ао-По технологии будут распространены и на другие пирсы по всей стране.

 

 

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