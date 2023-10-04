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Октябрьский ужин Skål International на Пхукете

Дата/Время начала: 26 Октября 2023, 06:00 PM - 26 Октября 2023, 09:30 PM

Skål International Phuket Dinner - октябрь

Skål International Phuket Dinner - октябрь

Skål International Phuket Dinner - октябрь

Skål International Phuket Dinner - октябрь

Skål International Phuket Dinner - октябрь

Skål International Phuket Dinner - октябрь

Skål International Phuket Dinner - октябрь

Skål International Phuket Dinner - октябрь

С удовольствием приглашаем вас на очередной ежемесячный ужин пхукетского отделения Skål International, который пройдет в изысканном отеле Le Méridien Phuket Beach Resort в четверг, 26 октября. Начало мероприятия в 18:00.

Примите участие в эксклюзивном вечере для профессионалов туризма, отельного дела и сферы путешествий. Ужины Skål International – это возможность встретить коллег, завести полезные знакомства, поговорить о сотрудничестве и просто хорошо провести время в атмосфере, идеально отражающей дух Skål International. Узнать больше можно на странице facebook.com/SkalPhuket  

С кем связаться: Skål International Phuket
Адрес: Le Méridien Phuket Beach Resort
Веб-сайт:
http://mailchi.mp/550adff48176/skal-phuk...

 

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