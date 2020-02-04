Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о временном отключении электричества в окрестностях школы Dowroong Wittaya на Chao Fa East Rd. в пятницу, 7 февраля.

Новости Пхукета

4 Февраля 2020, 05:13 PM

Окрестности школы Dowroong Wittaya останутся без электричества 7 февраля. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, без электричества 7 февраля останется территория к югу и востоку от Dowroong Wittaya School.

В частности, света не будет на основной Soi Phaisarn, а также в переулках Soi Phaisarn 1, 2, и 3, на Soi Jitcharoen и Soi Chalermphon.

Отключение электроснабжения продлится с 9:00 утра до 16:30 дня. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

Связано отключение с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей электропередач.