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Окрестности Robinson в Таланге останутся завтра без света

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупреждает об отключении электричества в районе Памятника Героиням в понедельник, 27 февраля.

Новости Пхукета

26 Февраля 2023, 11:39 AM
Отключение электричества запланировано на 27 февраля у Памятника Героиням. Фото: РЕА Thalang

Отключение электричества запланировано на 27 февраля у Памятника Героиням. Фото: РЕА Thalang

Отключение будет связано с проведением работ на высоковольтных линиях и продлится с 9:00 до 17:00, говорит РЕА в опубликованном на Facebook уведомлении.

Затронут будета территория, находящаяся к западу и к северу от Монумента, то есть вокруг нового ТЦ Robinson Lifestyle Thalang. Согласно карте РЕА, это отрезок Thepkrasattri Rd. от кольцевой развязки до АЗС Shell и отрезок Srisoonthorn Rd. до конца территории упомянутого Robinson. В уведомлении РЕА ничего не говорится о том, скажется ли блэкаут на работе торгового центра.

РЕА приносит извинения за неудобства, связанные с проведением работ. Телефоны для справок – 076-386882 (PEA Thalang) и 1129 (единая горячая линия РЕА).

 

 

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