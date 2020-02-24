Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил о проведении работ по монтажу новых высоковольтных кабелей в районе пирса в Чалонге в среду, 26 февраля.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 05:56 PM

Окрестности пирса в Чалонге останутся без света 26 февраля. Фото: РЕА

В связи с проведением работ в среду, 26 февраля, без электричества останется участок к северу и югу от ведущей к пирсу улицы, известной как Sunrise Rd.

В частности, с 9:00 утра до 16:30 дня электричества не будет на восточной стороне Chao Fa East Rd. и Wiset Rd. от рынка Yak Yai Market на севере до комплекса Fisherman Way на юге, включая Soi Ruam Uthit и Soi Yoo Siao.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 (пхукетский офис РЕА) и 1129 (национальный колл-центр).





