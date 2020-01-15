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Окрестности Най-Янга останутся без электричества 16 января

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества в части тамбона Саку днем 16 января.

Новости Пхукета

15 Января 2020, 11:43 AM
Окрестности Най-Янга останутся без электричества 16 января. Фото: РЕА

Окрестности Най-Янга останутся без электричества 16 января. Фото: РЕА

Как сообщил пхукетский офис РЕА, в четверг, 16 января, без электричества останется участок тамбона Саку к югу от аэропорта.

С 9:00 до 16:30 света не будет на отрезке от Soi Bangmalao 2 до отеля Nai Yang Beach Resort and Spa, включая Soi Bangmalao 2, 2/1, 2/2, 2/3 и территорию напротив отеля The Slate.

Отключение электричества связано с необходимостью прокладки новых проводов высоковольтной линии. РЕА приносит извинения за возможные неудобства.

Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.

 

 

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