Окрестности Лайана останутся завтра без электричества

Несколько жилых комплексов у пляжа Лайан останутся без электричества 26 октября в связи с проведением работ на высоковольтных линиях. О плановом отключении света сообщил офис Управления электроснабжения провинций (РЕА) в Таланге.

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Как следует из уведомления РЕА, отключение электричества к северу от Лагуны и The Pavilions продлится с 9:00 утра до 16:30 дня. В публикации говорится, что работы будут проводиться на Soi Layan 2, и приводится следующая зона отключения (см. карту):

Ocean Breeze Estate Project,

Layan Village Co Ltd ,

, Condominium Lemongrass Co,

Layan Escape Co Ltd ,

, SPS Phuket Construction Co Ltd ,

, Layan Green Park Co Ltd ,

, Lotus Garden,

Layan Soi 1.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства и просит на всякий случай отключить от сети «чувствительное» электрооборудование и принять иные меры предосторожности.

Телефоны для справок – 076-386882 (офис PEA Thalang) и 1129 (колл-центр РЕА).