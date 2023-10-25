Окрестности Лайана останутся завтра без электричества

Как следует из уведомления РЕА, отключение электричества к северу от Лагуны и The Pavilions продлится с 9:00 утра до 16:30 дня. В публикации говорится, что работы будут проводиться на Soi Layan 2, и приводится следующая зона отключения (см. карту):
- Ocean Breeze Estate Project,
- Layan Village Co Ltd,
- Condominium Lemongrass Co,
- Layan Escape Co Ltd,
- SPS Phuket Construction Co Ltd,
- Layan Green Park Co Ltd,
- Lotus Garden,
- Layan Soi 1.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства и просит на всякий случай отключить от сети «чувствительное» электрооборудование и принять иные меры предосторожности.
Телефоны для справок – 076-386882 (офис PEA Thalang) и 1129 (колл-центр РЕА).