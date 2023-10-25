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Окрестности Лайана останутся завтра без электричества

Несколько жилых комплексов у пляжа Лайан останутся без электричества 26 октября в связи с проведением работ на высоковольтных линиях. О плановом отключении света сообщил офис Управления электроснабжения провинций (РЕА) в Таланге.

Новости Пхукета

25 Октября 2023, 06:36 PM
Примерная зона отключения на карте Google Maps. Фото: РЕА

Примерная зона отключения на карте Google Maps. Фото: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Как следует из уведомления РЕА, отключение электричества к северу от Лагуны и The Pavilions продлится с 9:00 утра до 16:30 дня. В публикации говорится, что работы будут проводиться на Soi Layan 2, и приводится следующая зона отключения (см. карту):

  • Ocean Breeze Estate Project,
  • Layan Village Co Ltd,
  • Condominium Lemongrass Co,
  • Layan Escape Co Ltd,
  • SPS Phuket Construction Co Ltd,
  • Layan Green Park Co Ltd,
  • Lotus Garden,
  • Layan Soi 1.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства и просит на всякий случай отключить от сети «чувствительное» электрооборудование и принять иные меры предосторожности.

Телефоны для справок – 076-386882 (офис PEA Thalang) и 1129 (колл-центр РЕА).

 

 

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