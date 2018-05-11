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Окрестности кольца Чалонга останутся без света 13 мая

Дома и офисы в районе кольцевой развязки в Чалонге останутся без электричества с 5:00 утра до 18:30 вечера воскресенья, 13 мая.

Чутхарат Плерин

11 Мая 2018 13:09:24

Фото: Департамент скоростных магистралей
Фото: Департамент скоростных магистралей

О том, что в окрестностях кольцевой развязки в Чалонге не будет электричества утром и днем 13 мая, «Новостям Пхукета» сообщил инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий прокладку тоннеля в Чалонге со стороны пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Таиланда.

Как уточнил господин Йимпонг, в воскресенье, 13 марта, будут проводиться работы на линиях электропередач, в связи с чем энергоснабжение будет временно отключено. Без электричества останутся дома и офисы на участке от Soi Bang Rae на Chao Fa West Rd. до Chalong Long Stay Resort на Patak Rd, а также:

1) Soi Yod Sane, Soi Yod Sanae 1

2) Soi Chaofa 49

3) Soi Ananyada Garden Hill Housing Estate

4) Soi Prattana

5) Soi Anusorn

6) Soi Maeamphan / Soi Delux Condo

По словам господина Йимпонга, тоннель в Чалонге в настоящий момент готов на 45%.

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