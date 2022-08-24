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Окрестности храма Wat Manik останутся без света 25 августа

Управление энергоснабжения провинций (РЕА) предупредило о временном отключении электричества в окрестностях храма Wat Thepwanaram (Wat Manik) в Срисунтхорне в четверг, 25 августа.

Новости Пхукета

24 Августа 2022, 12:18 PM
Зона отключения электричества у храма Wat Manik. Изображение: Thalang PEA

Зона отключения электричества у храма Wat Manik. Изображение: Thalang PEA

Уведомление об отключении отключении электричества у храма Wat Manik. Изображение: Thalang PEA

Уведомление об отключении отключении электричества у храма Wat Manik. Изображение: Thalang PEA

Как говорится в сообщении офиса РЕА в Таланге, отключение связано с необходимостью проведения работ на линиях высокого напряжения.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:00 электричество будет отключено на части дороги 4023, идущей от рынка на Srisoonthorn Rd. мимо храма Wat Manik к комплексу Manik Hillside, а затем возвращающейся назад на Srisoonthorn Rd. ближе к Памятнику Героиням. Также света не будет в поселке Permsap Villa, который находится не на дороге 4023, но рядом с ней.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, связанные с отключением электричества. Получить дополнительную информацию можно в офисе ведомства в Таланге по телефону 076-386882 и через единую горячую линию 1129.

 

 

 

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