Окрестности аэропорта останутся без электричества 19 октября

Как следует из оповещения РЕА, отключение электричества связано с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей. В связи с этим электроснабжение будет отключено с 9:00 утра до 16:30 дня в районе международного аэропорта Пхукета.
Без света на несколько часов останутся первый мубан в тамбоне Май-Кхао и третий мубан в тамбоне Саку.
В частности, электричества не будет в JJ Airport Condo, на Soi Naiyang 13 и Soi Naiyang 13/1, в The Luna Hostel, на Soi Naiyang 16 и Soi Naiyang 16/1, в The Sixteenth Naiyang Beach Hotel, Maya Phuket Hotel, Himaphan Boutique Resort, Perennial Resort.
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386880-2 и 1129.