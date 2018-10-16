Окрестности аэропорта останутся без электричества 19 октября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил о том, что в части Таланга не будет электричества в пятницу, 19 октября.

Новости Пхукета

16 Октября 2018, 08:49 AM

Фото: Архив The Phuket News

Как следует из оповещения РЕА, отключение электричества связано с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей. В связи с этим электроснабжение будет отключено с 9:00 утра до 16:30 дня в районе международного аэропорта Пхукета.

Без света на несколько часов останутся первый мубан в тамбоне Май-Кхао и третий мубан в тамбоне Саку.

В частности, электричества не будет в JJ Airport Condo, на Soi Naiyang 13 и Soi Naiyang 13/1, The Luna Hostel, на Soi Naiyang 16 и Soi Naiyang 16/1, в The Sixteenth Naiyang Beach Hotel, Maya Phuket Hotel, Himaphan Boutique Resort, Perennial Resort.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386880-2 и 1129.