Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Окрестности аэропорта останутся без электричества 19 октября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил о том, что в части Таланга не будет электричества в пятницу, 19 октября.

16 Октября 2018, 08:49 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Как следует из оповещения РЕА, отключение электричества связано с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей. В связи с этим электроснабжение будет отключено с 9:00 утра до 16:30 дня в районе международного аэропорта Пхукета.

Без света на несколько часов останутся первый мубан в тамбоне Май-Кхао и третий мубан в тамбоне Саку.

В частности, электричества не будет в JJ Airport Condo, на Soi Naiyang 13 и Soi Naiyang 13/1, The Luna Hostel, на Soi Naiyang 16 и Soi Naiyang 16/1, в The Sixteenth Naiyang Beach Hotel, Maya Phuket Hotel, Himaphan Boutique Resort, Perennial Resort.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386880-2 и 1129.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
ZUMA Restaurant
Thai Residential
777 Beach Condo
Dream Beach Club
EPL Prediction Competition 2018-2019

 