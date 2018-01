Около тысячи человек приняли участие в морском субботнике на Пхукете Морской субботник прошел на трех пляжах Пхукета в воскресенье, 28 января. Участники мероприятия, которых было около 1000 человек, собрали более 850 кг мусора. Новости Пхукета 29 Января 2018 12:27:19 Фото: Upcycling the Oceans Воскресный субботник прошел на Пхукете в рамках глобальной кампании Upcycling the Oceаns испанского бренда Ecoalf, продвигающего производство продукции из вторсырья. На открытии субботника присутствовали министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Кхоусурат и глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн. Одним из партнеров инициативы выступила нефтяная компания РТТ. Участники субботника собрали более 850 кг мусора на пляжах Патонг, Най-Харн и Най-Янг. Уборка проходила как на прибрежной линии, так и под водой. «Для жителей Пхукета является честь принять сегодня участие в Upcycling the Oceans, Thailand», – заявил губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг. Губернатор отметил, что подобные инициативы особо важны на фоне роста турпотока на остров. В 2017 году он увеличился, по словам губернатора, на 15% против показателя 2016 года. Upcycling the Oceans, Thailand – экологическая инициатива национального уровня. В качестве пилотных зон для ее реализации были выбраны острова Самет, Самуи и Пхукет. В рамках Upcycling the Oceans, Thailand планируется очистка океана от пластикового мусора, а также работа по предотвращению его попадания в воду. Отдельный элемент инициативы – как следует из ее названия – переработка пластиковых отходов для повторного использования. Именно в этом и заключается роль РТТ в проекте. «Список принимаемых мер включает сбор пластикового мусора, такого как пакеты и бутылки, а затем переработка его по эко-технологиям в товары с добавленной стоимостью, включая одежду и модные изделия», – заявил Патипарн Суконрндхаман из PTT. В свою очередь губернатор Пхукета добавил, что намерен привлечь к кампании «400 местных инвесторов и общественность».