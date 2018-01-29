The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Около тысячи человек приняли участие в морском субботнике на Пхукете

Морской субботник прошел на трех пляжах Пхукета в воскресенье, 28 января. Участники мероприятия, которых было около 1000 человек, собрали более 850 кг мусора.

Новости Пхукета

29 Января 2018 12:27:19

Фото: Upcycling the Oceans
Фото: Upcycling the Oceans

Воскресный субботник прошел на Пхукете в рамках глобальной кампании Upcycling the Oceаns испанского бренда Ecoalf, продвигающего производство продукции из вторсырья. На открытии субботника присутствовали министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Кхоусурат и глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн. Одним из партнеров инициативы выступила нефтяная компания РТТ.

Участники субботника собрали более 850 кг мусора на пляжах Патонг, Най-Харн и Най-Янг. Уборка проходила как на прибрежной линии, так и под водой.

«Для жителей Пхукета является честь принять сегодня участие в Upcycling the Oceans, Thailand», – заявил губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг.

Губернатор отметил, что подобные инициативы особо важны на фоне роста турпотока на остров. В 2017 году он увеличился, по словам губернатора, на 15% против показателя 2016 года.

Upcycling the Oceans, Thailand – экологическая инициатива национального уровня. В качестве пилотных зон для ее реализации были выбраны острова Самет, Самуи и Пхукет. В рамках Upcycling the Oceans, Thailand планируется очистка океана от пластикового мусора, а также работа по предотвращению его попадания в воду. Отдельный элемент инициативы – как следует из ее названия – переработка пластиковых отходов для повторного использования. Именно в этом и заключается роль РТТ в проекте.

«Список принимаемых мер включает сбор пластикового мусора, такого как пакеты и бутылки, а затем переработка его по эко-технологиям в товары с добавленной стоимостью, включая одежду и модные изделия», – заявил Патипарн Суконрндхаман из PTT.

В свою очередь губернатор Пхукета добавил, что намерен привлечь к кампании «400 местных инвесторов и общественность».

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
BISP желает Тою удачи в финале Faldo Series
BISP желает Тою удачи в финале Faldo Series
Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет
Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.