Около 60 тыс. человек приняли участие в прощании с Рамой IX на Пхукете

По оценкам властей провинции, около 60 тыс. человек приняли участие в возложении цветов док май джан и других церемониях в день Королевской кремации 26 октября на Пхукете.

27 Октября 2017 11:53:50

В 17:30 губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг открыл второй этап возложения док май джан. Фото: PR Department

Прощание с Королем Пхумипоном Адульядетом на Пхукете началось в 9:00 утра, когда вице-губернатор Снитх Сривихок открыл церемонию возложения цветов док май джан в Сапан-Хине. Одновременно возложение цветов началось в храме Wat Ketho в Кату и Wat Manik в Таланге.

Первый этап возложения док май джан продлился до 15:00, при этом жители острова начали выстраиваться в очередь к спорткомплексу в Сапан-Хине с 5:00 утра.

В 17:30 губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг открыл второй этап возложения док май джан, а через полчаса в Сапан-Хине началась культурная программа в память о Раме IX и в честь его достижений за более чем 70 летправления.

Культурная программа завершилась в 21:00, а в 22:30 наступила кульминация прощания с Королем, когда цветы док май джан были сожжены в специальном павильоне у реплики Королевского крематория.