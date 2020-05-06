Около 50 тыс. человек намерены покинуть Пхукет

Как пояснил губернатор Тавипатана, коронавирус оставил без работы половину живущих на острове тайцев из других провинций. Большинство из них – бывшие сотрудники отелей и другого туристического бизнеса.
Для того, чтобы покинуть остров, желающим необходимо заполнить онлайн-заявление на сайте https://www.phuket.go.th и дождаться разрешения на выезд.
Как пояснил губернатор, официальным лицам уже удалось наладить организованный проезд через контрольно-пропускной пункт у мостов на материк. Также власти Пхукета позитивно оценил поддержку, полученную от губернаторов принимающих провинций. Особо господин Тавипатана отметил коллег из Накхон-Пханома и Удон-Тхани. Кроме того, губернатор Пхукета выразил благодарности частным операторам, организовавших вывоз желающих автобусами в Бангкок, Убон-Ратчатхани, Сисакет и Бурирам.
«Сейчас все эти люди уже приехали домой», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.