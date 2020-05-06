Около 50 тыс. человек намерены покинуть Пхукет

Около 50 тыс. жителей Пхукета намерены воспользоваться возможностью покинуть остров и вернуться в родные провинции на фоне коронавирусного кризиса. Соответствующее заявление сделал губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана. Всего же на острове живут и работают около 100 тыс. тайских граждан из других регионов.

Новости Пхукета

6 Мая 2020, 01:08 PM

Около 50 тыс. человек намерены покинуть Пхукет и вернуться в родные провинции. Фото: Phuket PR Department