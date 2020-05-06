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Около 50 тыс. человек намерены покинуть Пхукет

Около 50 тыс. жителей Пхукета намерены воспользоваться возможностью покинуть остров и вернуться в родные провинции на фоне коронавирусного кризиса. Соответствующее заявление сделал губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана. Всего же на острове живут и работают около 100 тыс. тайских граждан из других регионов.

Новости Пхукета

6 Мая 2020, 01:08 PM
Около 50 тыс. человек намерены покинуть Пхукет и вернуться в родные провинции. Фото: Phuket PR Department

Около 50 тыс. человек намерены покинуть Пхукет и вернуться в родные провинции. Фото: Phuket PR Department

Как пояснил губернатор Тавипатана, коронавирус оставил без работы половину живущих на острове тайцев из других провинций. Большинство из них – бывшие сотрудники отелей и другого туристического бизнеса.

Для того, чтобы покинуть остров, желающим необходимо заполнить онлайн-заявление на сайте https://www.phuket.go.th и дождаться разрешения на выезд.

Как пояснил губернатор, официальным лицам уже удалось наладить организованный проезд через контрольно-пропускной пункт у мостов на материк. Также власти Пхукета позитивно оценил поддержку, полученную от губернаторов принимающих провинций. Особо господин Тавипатана отметил коллег из Накхон-Пханома и Удон-Тхани. Кроме того, губернатор Пхукета выразил благодарности частным операторам, организовавших вывоз желающих автобусами в Бангкок, Убон-Ратчатхани, Сисакет и Бурирам.

«Сейчас все эти люди уже приехали домой», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.






 

 

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