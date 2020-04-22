Около 10 тыс. иностранцев застряли на островах провинции Сурат-Тхани из-за коронавируса

Глава офиса Минтуризма в провинции Сураттхани Тикаппорн Сутти-Удомрак заявил о том, что около 10 тыс. туристов из-за рубежа застряли на трех островах провинции из-за коронавируса.

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 02:37 PM

Около 5,7 тыс. иностранцев не могут покинуть Самуи из-за коронавируса. Еще 4,7 застряли на островах Пханган и Тао. Фото: Supapong Chaolan