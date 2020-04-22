Около 10 тыс. иностранцев застряли на островах провинции Сурат-Тхани из-за коронавируса

Как отметил господин Сутти-Удомрак, из-за введенных ограничений на перемещение остров Самуи на могут покинуть около 5,7 тыс. иностранцев, остров Пханган – около 3,3 тыс., остров Тао – около 1 тыс.
«Они испытывают проблемы с размещением, поездками и растущими расходами на жизнь. Я запросил помощь у Министерства туризма и спорта», – цитирует господина Сутти-Удомрака газета Bangkok Post.
Господин Сутти-Удомрак добавил, что попросил «органы власти и отельеров разрешить иностранцам остаться до того, пока они не смогут покинуть Сураттхани».
Также глава местного офиса Минтуризма отметил, что его сотрудники обеспечили нуждающихся местами для проживания. При этом господин Сутти-Удомрак не уточнил, где именно были размещены иностранцы.