Oju Group запускает уникальную обменную платформу и партнерскую программу для старта глобальной экспансии

Хотя многие уже начинают постепенно осознавать, как стремительно и неотвратимо меняют наш мир технологии блокчейна, большинство по-прежнему ставит знак равенство между ними и цифровыми активами, такими как биткоин. Впрочем, c развитием блокчейн-революции на передовую выйдут не разработчики криптовалют, а новые прорывные компании, такие как Oju Group, стремящиеся возглавить процесс глобальной смены парадигм в мире бизнеса.

19 Мая 2018 09:00:00

Если вы еще не знакомы с брендом Oju Group, то вкратце это глобальная материнская компания с подразделениями в сферах управления отелями, строительства курортной недвижимости и блокчейна. Компания управляет портфолио люксовых объектов курортной недвижимости на Пхукете (Таиланд). А вслед за успешным ICO токена OjuT - The Travel Coin компания объявила о новых инициативах по развитию бизнеса для достижения заявленных целей по глобальному развитию.

Один из таких проектов – цифровая обменная платформа Oju X - Your Portal to Freedom, которая, по заявлению создателей, произведет революцию в существующей модели обмена валют, благодаря уникальным математическим алгоритмам для определения реальной торговой динамики на свободном рынке. Таким образом торговая платформа Oju X откроет миру дверь в новую эру, свободную от манипуляций на рынке.

Еще одна оригинальная особенность Oju X заключается в том, что цена цифровой валюты Oju T будет пересчитываться по отношению к доллару каждые 24 часа на основе объема торгов, реального обращения и так далее. Это позволит погасить высокую внутридневную волатильность и привнести стабильность в цифровые транзакции. Благодаря этому держатели криптовалюты смогут защищать прибыли, входя в крипторынок и выходя в фиатные валюты по известному курсу.

Кроме того, в планах компании сделать Oju X первой геймифицированной трейдинговой платформой и первой из использующих технологию квантового шифрования IVN в качестве средства защиты. В Oju Х говорят, что соответствующий сайт www.ojux.io будет одновременно устойчивой к вызовам будущего, масштабируемой, развиваемой, интерактивной и увлекательной для использования площадкой.

Другие инициативы, анонсированные Oju Group, включают программу партнерств, направленных на усиление и укрепление присутствия компании на рынке, а также бронирование будущих позиций. Компания в настоящий момент занимается разработкой собственных цифровых кошельков, но одновременно Oju Group в качестве инвестора вложилась в AToken Ltd, что должно способствовать дальнейшей экспансии бизнеса и выходу на глобальный рынок цифровых кошельков.

AToken разработала первый цифровой кошелек в Китае, сочетающий в себе функции защищенных, быстрых и простых в использовании операций обмена валют. Кошельки AToken уже сейчас работают с 60 цифровыми валютами, и этот список постоянно растет. Продукт AToken пользуется популярностью у многих трейдеров и инвесторов, и компания нацелена на то, чтобы стать бенефициаром взрывного роста спроса на цифровые кошельки в ближайшие годы.

В последние же недели главной новостью Oju Group стало сотрудничество со специалистами в области кибербезопасности IVN Security.

Команде Oju Group нужно было обеспечить полную и постоянную защиту своих продуктов и услуг от хакеров и похитителей данных, тогда как IVN Security разработала пакет продвинутых технологий по шифрованию и дешифрованию, которые не могут быть взломаны даже при помощи последних квантовых суперкомпьютеров.

Официальный представитель IVN следующим образом описывает текущее положение дел в мире кибербезопасности: «Защита данных – главный вызов, стоящий перед миром цифровой информации. Если мы не можем защитить свои собственные данные от хакеров, корпораций и государственных агентств (а это сейчас взаимозаменяемые вещи), то никакой безопасности у нас нет вовсе: ни безопасности активов, ни безопасности данных, ни личных свобод. Данные стали новым золотом для правительственных и корпоративных бандитов, и они все добывают это золото».

IVN Security настолько уверена в своих словах, что даже предложила награду в 300 тыс. долл. любому, кто сможет дешифровать тестовый образец информации на своем сайте www.ivnsecurity.com. К настоящему моменту были предприняты тысячи попыток, но приз так и никто и не взял.

В портфолио Oju Group значится более сотни объектов недвижимости, которыми компания владеет или управляет на Пхукете. На фоне этого компания получила предложение о сотрудничестве с Phuket Solar Co, ведущим поставщиком решений полного спектра в области возобновляемой энергии. Общая цель партнеров – долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодные отношения в соответствующей сфере.

Гендиректор Phuket Solar Розарио Антоно Санна следил за прогрессом OjuT с того момента, как впервые прочел о проекте в The Phuket News.

Обе компании разделяют приверженность идеям продвижения мира в направлении свободы – как финансовой, так и энергетической – а также обе решительно настроены внести свой долгосрочный вклад в будущее планеты.

Специалисты Phuket Solar посетили несколько арендных вилл Oju Blue и после оценки их энергопотребления, предложили подробные отчеты и рекомендации, ключая пакет разнообразных опций по снижению издержек.

Oju Group начала установку систем Phuket Solar на своих объектах недвижимости, а также договорилась о включении OjuT в список доступных вариантов осуществления платежей. Также компании договорились о совместной работе над некоторыми крайне увлекательными проектами в будущем.

Kenny Rogers Roasters и Skye Lake Club

Одновременно с созданием своей собственной блокчейн-инфраструктуры на Пхукете, Oju Group работает с местными компаниями, заинтересованные в том, чтобы узнать больше о новых решения в области цифровой торговли и платежей, выйти на новые рынки и открыть новые потоки выручки. Kenny Rogers Roasters и Skye Lake Club – это лишь два из известных местных бизнесов, которые уже договорились о будущей работе с OjuT - The Travel Coin, чтобы в перспективе их клиенты могли использовать соответствующую криптовалюту как один из варианты оплаты.

Все перечисленные выше проекты, равно как и грядущие шаги по развитию, означают, что Oju Group проявляет активность и на рынке труда, постоянно находясь в поиске талантливых профессионалов на открывающиеся новые роли. Список текущих вакансий включает следующие позиции: менеджер по персоналу, специалист по поддержке клиентов, руководитель направления онлайн-маркетинга и развития бизнеса, разработчик (web/app), бухгалтер, администратор. Подробнее можно узнать на сайте Jobs DB by typing по запросу «Oju Co. Ltd».

За свежими новостями Oju Group можно следить на www.ojugroup.com