Охранник ночного клуба оштрафован на 1000 бат за избиение посетителя

Полиция Пхукета сообщила об урегулировании дела об избиение американского гражданина в ночном клубе Laguna в Раваи, сейчас носящем название Zhu. Согласно последнему заявлению полицейских, иностранец получил лишь царапины, а информация о том, что охранник сломал ему нос ударом ноги, не соответствует действительности. Обе стороны согласились, что между ними произошло недопонимание: охранник был оштрафован на 1000 бат, а потерпевший отказался от претензий к нему.

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Гражданин США по имени Брайс Алан Терзиан был избит в клубе Zhu (Laguna) в ночь с 8 на 9 апреля. Сразу после инцидента, 9 числа, он подал заявление в полицию Чалонга, а еще спустя неделю решил предать инцидент огласке, аргументируя это бездействием полиции.

Терзиан рассказал, что у него был старый конфликт с диджеем клуба в связи с пропажей у него телефона. В ночь инцидента между мужчинами снова разгорелась ссора, в которую вмешались охранники, начавшие коллективно избивать иностранца прямо в клубе. В процессе один из секьюрити сломал ему нос, прыгнув ногами на лицо.

Свою историю американец подкрепил записями с камер видеонаблюдения в клубе. Местные СМИ проигнорировали инцидент, но не него уже после Сонгкрана обратило внимание издание Thairath TV, выпустившее новость в районе 19:30 вечера 16 апреля.

После этого полиция за сутки закрыла дело. В публикации от 17 апреля центральный полицейский участок Пхукета сообщил, что правоохранители не игнорируют случившееся, а просто не могут ничего сделать, пока не получат медицинскую справку о полученных американцем травмах. Отсутствие справки якобы мешало и получить записи с камер видеонаблюдения, которые к тому моменту уже давно были в открытом доступе. При этом полиция сама использовала слова «топтаться на лице», которыми Терзиан описывал процесс получения им перелома.

В следующем посте от утра 18 апреля сообщалось уже о том, что стороны «добровольно вступили в процесс досудебного урегулирования», по итогам которого дело закрыто. 33-летний американец, согласно итоговому сообщению полиции, отказался от претензий к избившему его охраннику Прасерту Мадсатуну. Нос у иностранца оказался не сломан, тайца оштрафовали на 1000 тыс бат. Весь инцидент был назван недопониманием между секьюрити и туристом.

Одновременно Центральный полицейский участок сообщил о проверке в отношении клуба Zhu (бывшая Laguna). Проверка установила, что его оператор не завершил процесс переоформления лицензии, а связи с чем был также привлечен к ответственности. В публикациях правоохранительных органов ничего не говорится о том, что само избиение произошло в районе 4:00 утра, когда любой клуб обязан быть закрыт, даже если он находится в выделенной развлекательной зоне на Бангла-Роуд.

После итоговой публикации об избиении Терзиана на странице Phuket Provincial Police были один из другим размещены полдесятка постов о рутинной работе полицейских, надежно похоронивших оба сообщения о происшествии в Zhu.