Охранная зона на Обезьяньем холме уменьшилась в два раза

Охраняемый лесной массив на холме То-Сэ в Пхукет-Тауне сократился в два раза – с 600 рай до 300 рай. Сохранившую охранный статус территорию недавно обнесли забором для защиты от новых посягательств, но жители Пхукет-Тауна продолжают беспокоиться за свой Обезьяний холм.

Натта Тепбамрунг

Обезьяний холм в Пхукет-Тауне популярен как место, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть на город с высоты и с должной осторожностью сфотографировать макак. Фото: Наттха Тхепбамрунг

Обезьяний холм в Пхукет-Тауне популярен как место, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть на город с высоты и с должной осторожностью сфотографировать макак. Фото: Наттха Тхепбамрунг

Обезьяний холм в Пхукет-Тауне популярен как место, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть на город с высоты и с должной осторожностью сфотографировать макак. Фото: Наттха Тхепбамрунг

Обезьяний холм в Пхукет-Тауне популярен как место, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть на город с высоты и с должной осторожностью сфотографировать макак. Фото: Наттха Тхепбамрунг

Обезьяний холм в Пхукет-Тауне популярен как место, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть на город с высоты и с должной осторожностью сфотографировать макак. Фото: Наттха Тхепбамрунг

Власти провинции в прошлом году проводили высадку деревьев на холме, также То-Сэ упоминался в качестве «драгоценных легких Пхукета» в сообщениях PR Phuket, посвященных планам по перепрофилированию старой провинциальной тюрьмы в музей и парковую зону. Однако официальные лица ни словом не обмолвились о том, что вообще-то за последние годы объем охраняемой части этих «легких» уменьшился вдвое. Причем по их же инициативе.

О ситуации с холмом редакция The Phuket News и «Новости Пхукета» узнала от Крита Тхепбамрунга, главы объединения Toh Sae Hill Walking Club, насчитывающее более 200 членов. Он, в частности, рассказал, что «на протяжении десятилетий» на холме стоял информационный щит, сообщавший о том, что территория является защищенной, а общая площадь охраняемой зоны составляет вышеупомянутые 600 рай. Затем щит убрали, а о сокращении защищенной зоны клуб узнал, только когда присоединился к проекту Минприроды по разметке и огораживанию охраняемого лесного массива. Тогда выяснилось, что половину некогда защищенных склонов ничего больше не защищает.

Один из активистов (и по совместительству местный судья) Тхедон Тхамрангсри подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что на То-Сэ имели место факты незаконного захвата земли и строительства.

Впрочем, сейчас проблема в захвате законном: посягательства со стороны частных лиц были пресечены, виновных привлекли к ответственности. Однако этого нельзя сказать об интересе к земле со стороны госведомств, который был удовлетворен.

Глава регионального офиса Управления лесных ресурсов Сомчай Нутананонтхеп подтвердил, что некая часть изначальных 600 рай была передана административной организации провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO), а еще одна – местному офису Казначейства. OrBorJor просила землю под некий спортивный проект. Что будет делать Казначейство – неизвестно.

«Мне нужно проверить, сколько рай было передано каждому ведомству и на каких условиях», – заявил он, добавив, что займется этим, как-только вернется в свой офис из столицы.