Охрана паба на Пхукете застрелила дебошира с мечом

Конфликт в развлекательном заведении в Пхукет-Тауне завершился гибелью местного жителя. Мужчина сначала устроил ссору с посетительницей, а потом попытался напасть на охрану с мечом. Секьюрити застрелили гостя.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция была вызвана к заведению Nai Mueang Phuket напротив пхукетской таможни на Phuket Rd. около 6:00 утра. К этому моменту там уже находились спасатели Kusoldharm, работавшие с телом 27-летнего жителя Пхукет-Тауна по имени Гот. Мужчина не подавал признаков жизни. На груди была отчетливо видна огнестрельная рана.

Мужчину доставили в Vachira Phuket Hospital, где врачи констатировали смерть. На месте событий полицейские обнаружили меч и одну стреляную гильзу калибра 9 мм.

Застреливший посетителя 35-летний охранник Чайват Чувонг передал себя в руки полиции, также вручив полицейским полуавтоматический пистолет, который применил против Гота. Охранника доставили в полицию Пхукет-Тауна.

Согласно показаниям очевидцев, Гот поссорился с некой женщиной на парковке перед заведением, а когда охранники попытались вмешаться, достал меч из своего пикапа и набросился на них. В ответ господин Чувонг произвел один выстрел на поражение, убив дебошира на месте.

Полиция не прокомментировала, почему паб был открыт в 6 утра.