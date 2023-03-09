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Охота на нелегальных таксистов продолжается на Пхукете

На Пхукете продолжается кампания по борьбе с нарушителями правил частного извоза, под которыми сейчас понимаются не только люди, оказывающие услуги такси на личных авто, но и легальные таксисты на машинах с зелеными номерами, но зарегистрированные за пределами Пхукета. Власти провинции еще месяц назад пообещали, что найдут какое-нибудь решение хотя бы для второй категории, но никаких новостей об этом нет, а сообщения о новых проверках на дорогах продолжают публиковаться.

Новости Пхукета

10 Марта 2023, 06:00 AM
Новая проверка таксистов прошла в районе аэропорта 9 марта. Фото: PLTO

Новая проверка таксистов прошла в районе аэропорта 9 марта. Фото: PLTO

Согласно последнему сообщению пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO), 9 марта блокпост для выявления «черных такси» и «зеленых такси» из-за пределов Пхукета был снова выставлен в районе аэропорта.

В качестве силовой поддержки к сотрудникам PLTO присоединились военнослужащие из состава Командования внутренних операций по четвертому региону (ISOC) и полицейские из участка в Саку, который отвечает, в том числе, за аэропорт.

Проверка продолжалась с 14:30 до 18:00. За это время были выявлены пять водителей на машинах с черными номерам и три таксиста на авто с зелеными номерами, но с регистрацией не на Пхукете.

В сообщении PLTO отмечается, что нарушителей ждут штрафы и приостановка действия водительских прав «в соответствии с законом».

При этом, как и в предыдущих отчетах, ничего не говорится о задержанных шоферах на личных авто. В частности, неизвестно, идет ли речь об обладателях лицензий таксистов на «неправильных машинах» или о лицах вообще без лицензий. PLTO традиционно не уточняет таких подробностей, а также ничего не говорит о национальностях задержанных. Ни одного сообщения о выявленном таксисте-иностранце у PLTO пока не выходило.

 

 

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