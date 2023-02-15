Охота на нелегальные такси продолжается на Пхукете

Несмотря на прошедшие «мирные переговоры» с таксистами, пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) продолжает начатую в первых числах февраля кампанию по проверке машин на дорогах. Среди прочих проверяют и такси с зелеными номерами, и такси со счетчиками (таксиметры), и микроавтобусы. Хотя в тексте последнего сообщения PLTO упомянуты только водители, занимающиеся коммерческим извозом на личных авто с черно-белыми номерами.

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О том, что кампания по борьбе с нелегальными таксистами продолжается, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице PLTO в Facebook поздним вечером 14 февраля.

Публикация представляет собой отчет о результатах очередного раунда полевой работы сотрудников PLTO и полиции, выполняющих распоряжение вице-губернатора об усилении борьбы с нелегальными таксистами, включая так называемых черных таксистов, то есть людей, занимающихся извозом на личных авто, не зарегистрированных как такси.

Также в тексте упоминается Департамент трудоустройства, о котором глава PLTO Адча Буачан говорил в контексте борьбы с таксистами-иностранцами. Впрочем, упомянуто лишь присутствие сотрудников ведомства на чекпоинте.

«С 9:00 до 12:00 вторника, 14 февраля, PLTO по распоряжению главы ведомства Адчи Буачана выделил транспортных инспекторов для совместной с Департаментом трудоустройства организации контрольного пункта для борьбы и предотвращения [нарушений в сфере такси], включая проверки [транспортных средств]. Были приняты меры по выявлению нелегального использования личных транспортных средств (с черными номерами) для коммерческой перевозки пассажиров, а также осуществления строго контроля за соблюдением других норм законодательства на четырехстороннем перекрестке в Кату. Выявлены три случая использование личных автомобилей (с черными номерами) для перевозки пассажиров на коммерческой основе», – говорится в сообщении PLTO.

В тексте не упоминаются ни водители-иностранцы, борьбу с которыми обещал господин Буачан, ни таксисты с зелеными номерами из других провинций, с которыми ведомство, напротив, сейчас пытается согласовать условия их работы на Пхукете.

Что касается диалога властей Пхукета и легальных таксистов из-за пределов острова, которым неожиданно запретили работать на нем, то прогресс пока ограничивается трехсторонней встречей 9 февраля, в которой приняли участие представители PLTO, пхукетской полиции и самих водителей.

После мероприятия PR-служба администрации Пхукета опубликовала отчет о нем, суть которого сводится к тому, что необходимо выработать решение, которое все же позволит водителям такси из-за пределов провинции работать на острове. От самих шоферов ждут неких бумаг, подтверждающих их претензии на право обслуживать пассажиров на Пхукете.

Добавим, что пока власти не сообщали ни об одном случае задержания таксиста-иностранца. Однако же отсутствие информации в публичном доступе не означает, что подобных случаев не было. В частности, в последней публикации PLTO не уточняется, кем были трое водителей, задержанных за извоз на личных авто.