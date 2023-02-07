Охота на нелегальные такси началась на Пхукете

Объявленная властями Пхукета кампания по борьбе с незарегистрированными такси начала обретать материальную форму. Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) организовал на дорогах специальные чекпоинты, где прицельно проверяют именно такси и частные автомобили, водители которых могут зарабатывать извозом.

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Проверка такси на Пхукете. Проверяются машины и с черно-белыми, и с зелеными номерами. Фото: PR Phuket

Проверка такси на Пхукете. Проверяются машины и с черно-белыми, и с зелеными номерами. Фото: PR Phuket

Проверка такси на Пхукете. Проверяются машины и с черно-белыми, и с зелеными номерами. Фото: PR Phuket

Проверка такси на Пхукете. Проверяются машины и с черно-белыми, и с зелеными номерами. Фото: PR Phuket

Проверка такси на Пхукете. Проверяются машины и с черно-белыми, и с зелеными номерами. Фото: PR Phuket

О первых результатах PR-служба администрации Пхукета отчиталась 7 февраля, причем сообщение было опубликовано в 3:30 утра. Первой зоной внимания стали окрестности аэропорта как главного пункта назначения для большинства такси.

«Глава пхукетского офиса Дептранса Адча Буачан назначил инспекторов для работы на транспортных чекпоинтах совместно с сотрудниками полиции из участка Саку в целях выявления нелегального использования личного автотранспорта (черно-белые номера) для перевозки пассажиров, а также других нарушений законодательства об автомобилях и наземном транспорте», – говорится в публикации пхукетского офиса Департамента PR, то есть по сути пресс-службы губернатора.

По итогам первого дня работы было выявлено четыре нарушения – два случая коммерческой перевозки пассажиров на авто, зарегистрированных для личного пользования, и два случая работы на Пхукете такси с зелеными номерами, зарегистрированных в Бангкоке, а не на острове.

«Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) наложит на водителей штрафы, а также рассмотрит перспективу приостановки действия водительских прав шоферов-нарушителей в соответствии с законом», – отметила PR-служба.

Напомним, что 2 февраля пхукетские таксисты массово собрались у здания администрации провинции и подали властям петицию с требованием заняться борьбой с теми, кто занимается извозом без необходимой регистрации. Петицию приняли глава PLTO Адча Буачан и вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам. Также на одно из фото с акции попал некий высокопоставленный офицер полиции, явно присутствовавший там не в целях «разгона митинга».

Уже на следующий день, 3 февраля, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, действуя от лица губернатора провинции, издал «формальное уведомление», предписывающее всем государственным ведомствам принимать меры против нелегальных таксистов в рамках своих компетенций и полномочий.

В тексте говорилось, в частности, о том, что работа нелегальных таксистов не только «негативно сказывается на операторах легального общественного транспорта», но и наносит ущерб туристическому имиджу Пхукета.

В уведомлении было прямо прописано, что использование личных авто в качестве такси незаконно, то есть у официальных лиц теперь есть свежий документ, на который можно ссылаться в споре с человеком, везущим кого-то в аэропорт на личном авто. Более того, было указано, что в качестве наказания PLTO может как отозвать водительское удостоверение такого шофера, так и аннулировать регистрацию его транспортного средства. Впрочем, данные наказания, согласно уведомлению, предусмотрены за неоднократные нарушения распоряжения.