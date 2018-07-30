Охота на крокодила завершилась успехом

Специалисты из Сураттхани благополучно завершили 11-дневную охоту на крокодила, впервые замеченного у пляжа Януй в середине июля и с тех пор несколько раз ускользавшего от ловцов.

30 Июля 2018 12:11:02

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Крокодил был пойман специалистами из Сураттхани около 5:30 утра 29 июля в районе острова Ката, находящегося в море напротив пляжа Лайан. Хищник оказался самкой массой около 150 кг и длиной около 2,3 м. Животное доставили в исследовательский центр в Май-Кхао.

Как рассказал на пресс-конференции губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, специалистам еще только предстоит определить, к какому виду относится пойманный крокодил.

Происхождение животного также остается невыясненным. Как указал губернатор, у крокодила не было микрочипа, который должны иметь все содержащиеся в неволе хищники, но версия о том, что животное содержалось в неволе, а потом сбежало, остается приоритетной. При этом официальные лица не исключают, что на острове могут быть и другие дикие крокодилы.

В настоящий момент, как напомнил губернатор, лишь шесть организаций на Пхукете имеют лицензии на содержание крокодилов: пхукетский зоопарк и пять шоу крокодилов. Все остальные владельцы этих животных (если они есть) должны в обязательном порядке зарегистрировать своих питомцев до 10 августа. Тех, кто не выполнит этого требование, привлекут к ответственности по закону. Нарушителям грозит до года тюрьмы и/или штраф в размере до 10 тыс. бат.