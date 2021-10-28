Ограбивший ювелирный магазин бирманец назвал мотив – долги из-за азартных игр

Гражданин Мьянмы, арестованный по делу об ограблении ювелирного магазина в Пхукет-Тауне и жестоком избиении владельца, заявил, что пошел на преступление из-за долгов, вызванных пристрастием к азартным играм онлайн.

Иккапоп Тхонгтуб

Ограбление ювелирного магазина произошло 23 октября. Дело получило широкий общественный резонанс, расследование взял на контроль штаб полиции по восьмому региону, и 28 числа командующий региональной полиции генерал-лейтенант Ампхон Буарабпорн и его заместитель генерал-майор Саксира Пхуак-Ам провели пресс-конференцию, в ходе которой озвучили подробности дела.

Примечательно, что нынешний глава полиции по восьмому региону генерал Буарабпорн ранее возглавлял первый регион и, в частности, курировал поиски бывшего школьного директора Праситтичая Кхаокэу, ограбившего ювелирный магазин в Лопбури в январе. В ходе ограбления господин Кхаокэу открыл стрельбу из пистолета и убил двух взрослых и двухлетнего ребенка.

В августе грабитель был приговорен к смертной казни за ограбление и тройное убийство. Причем на допросах он также говорил, что пойти на преступление его заставили долги, образовавшиеся из-за азартных игр.

Ограбление

На пресс-конференции 28 октября были уточнены многие подробности ограбления в Пхукет-Тауне, сообщения о котором были зачастую противоречивыми или просто неточными.

Итак, в 22:30 субботы, 23 октября, полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об ограблении. Согласно сообщению, некий злоумышленник забрался на крышу ювелирного магазина Thong Thaweechai на Ranong Rd, после чего проник на второй этаж, убрав одну из потолочных плиток.

Затем грабитель спустился на первый этаж, где обнаружил владельцев места – 71-летнего Вангди Интхавонга и 65-летнюю Пуангпен Саккасемкрит. Хозяева магазина, проживавшие на втором этаже, смотрели телевизор, а не спали наверху, как сообщалось изначально.

Супруги заметили грабителя, после чего тот бросился на господина Интхавонга и нанес ему несколько ударов по голове деревянной палкой, которую подобрал в кухне на втором этаже (там же он нашел и большой нож, который тоже забрал).

Мужчина связал жертвам руки и ноги, а затем пригрозил избить госпожу Саккасемкрит, если она не откроет сейф. Женщина подчинилась, но пока грабитель собирал добычу, кинула в него стулом. В ответ злоумышленник нанес и ей несколько ударов палкой по голове.

Когда преступник отдавал приказы и озвучивал угрозы, владельцы магазина отметили, что его акцент похож на бирманский. Это предположение подтвердилось. На пресс-конференции полиция представила грабителя как 26-летнего гражданина Мьянмы по имени Чай Аунг (хотя в его водительских правах имя записано как Шайн Аунг).

Добычей Чая стали разнообразные золотые украшения, включая цепочки, кольца и браслеты. Общая стоимость похищенных ювелирных изделий была в итоге оценена в 10,6 млн бат. Также злоумышленник забрал наличные в размере 100 тыс. бат, после чего скрылся.

Арест

На фоне стоимости похищенного, самого характера преступления (применение насилия к престарелым) и общественного резонанса генерал-лейтенант Буарабпорн распорядился дать делу приоритет и арестовать грабителя максимально оперативно.

Ключевым инструментом полицейских стали камеры видеонаблюдения. Кроме местной полиции, записи также предоставили муниципалитет Пхуке-Тауна и местный бизнес.

Изучив пленки, следователи установили, что Чай Аунг скрылся с места событий на черном скутере Honda Scoopy, на котором доехал до жилого дома у автомойки на Wichit Songkram Rd. в тамбоне Талад-Ныа в Пхукет-Тауне.

В 8:30 утра 26 октября полицейские с ордером на руках прибыли по установленному адресу и арестовали подозреваемого.

На допросе Чай Аунг сознался в ограблении и избиении престарелых супругов. При этом полиция уточнила, что – вопреки предыдущим сообщениям – владельцами ювелирного магазина они не являются, а просто следят за зданием, где он находится.

Полицейские провели обыск по месту проживания арестованного и обнаружили золотые ювелирные изделия стоимостью свыше 10,6 млн бат при пересчете в деньги по весу. Также в ходе обыска было изъято 33,6 тыс. бат наличными.

Чай Аунг заявил полицейским, что ему срочно нужны были деньги, чтобы расплатиться по долгам, причиной которых стали азартные игры в интернете. Мужчина в течение двух ночей наблюдал за ювелирным магазином, после чего все же решился на ограбление. При этом полиция пока не огласила список обвинений против бирманца.

В ходе пресс-конференции генерал Буарабпорн обратился к владельцам ювелирных магазинов с призывом усилить меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

При этом хозяйка непосредственно Thong Thaweechai – местная жительница Бенджапорн Ватчаратсириуют – уже заявила, что так и поступит. В частности, женщина намерена установить в магазине дополнительные камеры видеонаблюдения.

На пресс-конференции госпожа Ватчаратсириуют в очередной раз поблагодарила полицию за оперативную работу и вручила корзину цветов генералу Буарабпорну.