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Ограбивший два минимаркета таец сдался после звонка из полиции

Молодой уроженец провинции Пханг-Нга, ограбивший два минимаркета Family Mart на Пхукете, сдался полиции, после того как следователи установили его личность и позвонили ему по телефону с настойчивым предложением явиться в участок.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Ноября 2019, 04:05 PM
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Как подтвердил капитан Анирут Тхонгпунг из полиции Пхукет-Тауна, ограбивший два минимаркета 21-летний Бунрит Кхаопрасирт передал себя в руки правоохранительных органов около 20:00 вечера 10 ноября. Таким образом расследование дела об ограблении магазинов Family Mart заняло меньше одного дня.

«В ходе расследования и проверки записей с камер видеонаблюдения мы установили личность подозреваемого, после чего позвонили и уговорили сдаться», – отметил капитан Кхаопрасирт.

Грабитель явился в полицейский участок Пхукет-Тауна в той же футболке Nong FIFA, в которой совершил преступления и по которой был в итоге вычислен. На допросе мужчина заявил, что работал в местном мебельном магазине, но тот недавно закрылся, в результате чего он остался без средств к существованию и был вынужден пойти на грабеж. К ответственности за нарушение закона Бунрит Кхаопрасирт ранее не привлекался.

Напомним, что два минимаркета Family Mart в Вичите и Пхукет-Тауне были ограблены ранним утром 10 ноября. В обоих случаях злоумышленник действовал одинаково: заходил в магазин как обычный посетитель, направлялся в секцию кухонной утвари, брал там нож, после чего требовал у персонала деньги из кассы. В первом случае добычей Бунрита Кхаопрасирта стала 1 тыс. бат, во втором – 1,5 тыс.







 

 

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