Огонь уничтожил шесть домов в Сапан-Хине

Крупный пожар произошел в Сапан-Хине поздним вечером 13 января. Шесть жилых домов были полностью уничтожены огнем, еще шесть были повреждены пламенем.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Вичита и экстренные службы получили сообщение о пожаре в Сапан-Хине около 23:40 воскресенья, 13 января.

На место событий были направлены 10 пожарных автомобилей, а также спасатели Kusoldharm Foundation. Борьба с огнем осложнялась тем, что доступ к месту пожара оказался затруднен. В итоге пламя полностью уничтожило шесть домов, а еще шесть были повреждены. Ущерб от пожара пока не подсчитан.

В полиции полагают, что причиной возгорания могла стать горящая свеча или неисправность электрической проводки. Впрочем, расследование обстоятельство происшествия пока не завершено. О человеческих жертвах не сообщалось.