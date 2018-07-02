Огонь уничтожил мебельную фабрику на Пхукете

Специалисты пока не установили причину пожара на мебельной фабрике в Вичите, в результате которого был нанесен имущественный ущерб на сумму в 20 млн бат.

2 Июля 2018 09:15:25

Пожар на мебельной фабрике, находящейся рядом с въездом в поселок Phuket Villa 5 на Chao Fa West Rd., начался около 11:30 утра субботы, 30 июня. Огонь быстро распространился по всему зданию (около 3 тыс. кв. м), но сотрудники успели оперативно покинуть его, так что в ходе пожара никто не пострадал.

На соседние постройки огонь также не перекинулся, однако сама фабрика полностью выгорела изнутри. Ущерб предварительно оценили в 20 млн бат. Огонь тушили 15 пожарных расчетов.

Сгоревшее предприятие принадлежит компании PK. Inter Park Co Ltd, владельцем которой является некто Ворапан Суванчовит. По словам вице-губернатора Тхаворнвата Конгэу, до этого на предприятии уже произошло два других пожара.

Как отметил вице-губернатор, причиной пожара могло быть короткое замыкание. При этом у официальных лиц есть вопросы относительно«производственных практик» на фабрике.