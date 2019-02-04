Огонь уничтожил деревню морских цыган на островах Сурин

Взрыв лодочного мотора спровоцировал большой пожар в деревне морских цыган на островах Сурин в заливе Пханг-Нга вечером 3 февраля.

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Инцидент произошел в цыганской деревне, расположенной в районе бухты Ао-Бон. Как сообщает Bangkok Post, пожар был вызван взрывом лодочного мотора, произошедшем около 19:30. Затем пламя перекинулось на деревянные жилые дома, построенные в традиционном стиле.

Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня. В результате пожаром были полностью уничтожены около 65 домов, уцелели лишь в районе 15.

Королевский военно-морской флот Таиланда направил на место событий корабль HTMS Narathiwat с медицинским персоналом и гуманитарными грузами на борту. Корабль прибыл в район залива Ао-Бон около 3:00 ночи 4 января.

По данным Bangkok Post, человеческих жертв удалось избежать. Для лишившихся крова жителей деревни организуется временное жилье, пункты питания и оказания помощи.

Туристический бизнес провинций Пханг-Нга и Пхукет, занимающийся организацией туров на острова Сурин, начал сбор пожертвований для пострадавших, включая одежду, воду, продукты питания и медикаменты.

Желающие оказать помощь могут получить всю необходимую информацию у вице-президента Туристической ассоциации Пхукета (РТА) по телефону 076-211932 (Бхуммикитти Руктэнгам).