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Офисы госведомств будут закрыты 6 апреля в связи с Днем Чакри

Жителей Таиланда на этой неделе ожидают трехдневные выходные. Офисы государственных ведомств и значительного числа частных и государственных компаний будут закрыты 6 апреля в связи с Днем династии Чакри.

Новости Пхукета

3 Апреля 2023, 05:35 PM
Памятник Раме I, основателю династии Чакри, в Бангкоке. Фото: ТАТ

Памятник Раме I, основателю династии Чакри, в Бангкоке. Фото: ТАТ

В пятницу, 6 февраля, не будут работать ни Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, ни Департамент трудоустройства. Некоторые ведомства уже объявили об этом на своих страницах в Facebook, другие полагаются на то, что жители и гости страны и так в курсе основных национальных праздниках, являющихся нерабочими днями.

Частные компании в Таиланде вольны сами решать, какие из праздников объявлять выходными для сотрудников, если при этом соблюдается установленный государством лимит на минимальное количество таких дополнительных выходных в году. День династии Чакри в ряде организаций будет рабочим.

Также долгие выходные ожидаются в Таиланде в Сокнгран. Официальные нерабочие дни в этом году – с 13 по 17 апреля включительно. Впрочем, многие пхукетские и бангкокские тайцы в праздник отправляются навещать родственников в других провинциях, в связи с чем закрывают магазины и другой бизнес даже на более долгий срок.

 

 

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