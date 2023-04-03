Офисы госведомств будут закрыты 6 апреля в связи с Днем Чакри

В пятницу, 6 февраля, не будут работать ни Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, ни Департамент трудоустройства. Некоторые ведомства уже объявили об этом на своих страницах в Facebook, другие полагаются на то, что жители и гости страны и так в курсе основных национальных праздниках, являющихся нерабочими днями.
Частные компании в Таиланде вольны сами решать, какие из праздников объявлять выходными для сотрудников, если при этом соблюдается установленный государством лимит на минимальное количество таких дополнительных выходных в году. День династии Чакри в ряде организаций будет рабочим.
Также долгие выходные ожидаются в Таиланде в Сокнгран. Официальные нерабочие дни в этом году – с 13 по 17 апреля включительно. Впрочем, многие пхукетские и бангкокские тайцы в праздник отправляются навещать родственников в других провинциях, в связи с чем закрывают магазины и другой бизнес даже на более долгий срок.