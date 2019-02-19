Офис Минздрава на Пхукете обещает проследить за соблюдением запрета на продажу спиртного сегодня

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) предупредил владельцев магазинов и баров о том, что ведомство совместно с полицией намерено проследить за соблюдением запрета на торговлю спиртным в течение сегодняшнего дня, 19 февраля.

Варанья Промпинпарат

19 Февраля 2019, 10:15 AM

Фото: The Phuket News / Архив

В Таиланде вступил в силу однодневный запрет на торговлю спиртным в связи с буддистским праздником Макха Буча, отмечающимся сегодня, 19 февраля. В течение всего дня продажа алкоголя на территории страны запрещена, и РРНО намерено проследить за соблюдением запрета на Пхукете. Нарушителям, согласно действующему законодательству, грозит до 10 тыс. бат штрафа и/или до 6 месяцев тюрьмы.

Как заявил накануне глава РРНО Тханит Сермкэу, ведомство уже скоординировало план действий с полицией, а также провело информационную работу с владельцами магазинов, баров и других мест, где обычно можно приобрести спиртное. Нарушителям господин Сермкэу пообещал «незамедлительный арест».

«Большинство пабов и баров будут закрыты, основные продуктовые магазины также знают о требованиях закона и не будут продавать алкоголь в течение сегодняшнего дня», – заявил господин Сермкэу.

«Тем не менее, у нас вызывают беспокойство небольшие магазины. В частности, в прошлом мы обнаруживали, что магазины у пляжа в Патонге нарушали закон, тайно продавая алкоголь, поскольку в этом районе много туристов», – добавил он.

Господин Сермкэу отметил, что «сотрудники офиса Минздрава будут совместно работать с местными администрациями над проведением проверок магазинов на предмет продажи спиртного в праздник. В случае обнаружения нарушителей они будут оперативно задерживаться полицией».

Заместитель начальника пхукетской полиции Сермпан Сириконг уже обратился к жителям острова с призывом сообщать о заведениях, торгующих спиртным в день действия запрета. Полковник Сириконг отметил, что сообщать о нарушителях можно на горячую линию 191.

Отметим, что под действие запрета не попадают только магазины беспошлинной торговли в международных аэропортах. Все остальные заведения и торговые точки обязаны приостановить торговлю спиртным вплоть до 11:00 утра следующего дня (до 24:00 действует запрет в связи с праздником, а с 24:00 до 11:00 – обычный запрет на торговлю алкоголем в ночные и утренние часы, действующий во все дни).